تعاون بين «سلوشنز+» و«إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت سلوشنز+، إحدى شركات مبادلة، ومجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة، مذكرة تفاهم بهدف توسيع التعاون بينهما، تعزيزاً للنمو الاقتصادي في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات.

حضر توقيع مذكرة التفاهم عن سلوشنز+، حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، وناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة، كما حضر عن إي أي أتش سلطان الظاهري، ومنصور المهيري، نائبا رئيس مجلس الإدارة، وعلي الجبيلي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تعاون استراتيجي، يُساهم في دعم أعمال الشركتين وتطويرها، بما يخدم مصالح عملائهما ومستثمريهما، والمساهمة في خلق فرص عمل وتطوير الخدمات ضمن الدولة، حيث تركز الاتفاقية على ثلاثة مجالات رئيسة هي تعهيد الخدمات الإدارية، والإدارة الرقمية، وإدارة المرافق، بما يُساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان جودتها العالية.

وأكد ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لسلوشنز+، التزام الشركة بالسعي لتوسيع قطاع الخدمات المشتركة في أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال إنشاء شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص. وقال: يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون مع إي أي أتش، أسسنا فريق عمل متخصصاً يضم ممثلين من كلا الطرفين لتوسيع نطاق وأفق التعاون بيننا، حيث يُمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً، واستكمالاً لجهود مشتركة وطويلة بين الجانبين، تهدف لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل وقيمة إضافية لعملائنا ومستثمرينا.