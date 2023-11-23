28.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية»

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إيرادات قياسية بلغت 145.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، فيما سجّلت صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم.

وسجلت قيمة الإيرادات ارتفاعاً نسبته 20% بزيادة قدرها 24.0 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، والقفزة النوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ونمو الطلب على الإقراض.

وبشكلٍ عام نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 28.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 91%، حيث ارتفعت مساهمات كل من الخدمات المالية والمصرفية والمواصلات بمقدار 8.2 مليار درهم، و7.7 مليار درهم على التوالي. كما أظهرت نشاطات قطاعي العقارات والضيافة أداءً قوياً، في حين أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الأرباح في مجال إنتاج النفط والغاز والألمنيوم مقارنةً بأرباح العام الماضي المسجلة في الفترة نفسها.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 22.6 مليار درهم.

ونمت الأصول بنسبة 6.5% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1.252 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنمو حجم الأصول لدى المصارف. وارتفعت المديونيات لتصل إلى 974.5 مليار درهم من خلال الارتفاع الكبير في ودائع عملاء البنوك بينما انخفض الاقتراض غير البنكي والمديونيات المتعلقة بالإيجار بنسبة 5.7%.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.2% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 225.7 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن مجموعة أخرى من الأرقام القياسية للنصف الأول من عام 2023، وهو إنجاز ضخم للغاية على جميع الأصعدة.. شهدت المجموعة تسارعاً في أعمالها ومواصلة ارتفاع إيراداتها وربحيتها لمستويات غير مسبوقة، من خلال الأداء القوي عبر القطاعات والمساهمة الاستثنائية من قطاعي المواصلات والخدمات المالية والمصرفية.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني: استفادت المجموعة بشكلٍ واضح من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة بفضل رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، ونتطلع قدماً إلى الدور الذي ستلعبه مرونة أعمالنا وقوة المركز المالي للمجموعة، في المساعدة في مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، كلنا ثقة بقدرة المجموعة على استكشاف فرص استثمارية جديدة وتوسيع نشاطاتها.