سوق دبي المالي يطلق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن طرح منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون سيبدأ تطبيقها خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وترسخ هذه الخطوة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي كمنصة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول، لدعم هدف حكومة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وستكون المنصة التجريبية بمثابة منصة متكاملة لاستكشاف تداول بيع وشراء واستخدام أرصدة الكربون وتوفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون.

ويمثل كل رصيد من أرصدة الكربون انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية المعادلة بمقدار طن كامل.

وسيبدأ سوق دبي المالي المنصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات، فترة التداول من 4 إلى 8 ديسمبر 2023 مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.

وستشهد المنصة مشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، و«دي بي ورلد»، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: الهيئة سباقة في هذا المجال، ويسعدنا أن يكون للهيئة دور محوري في هذه المبادرة الرائدة لتداول أرصدة الكربون التي سيطلقها سوق دبي المالي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).