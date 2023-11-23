3.54 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تحركت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في نطاق أفقي ضيق، أمس، ترقباً لأخبار ومحفزات جديدة تشجع المستثمرين على التداول النشط.

واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم عند مستوى 3.544 تريليون درهم بعد تراجع القيمة في سوق أبوظبي بنحو 5.1 مليار درهم لتصل إلى 2.870 تريليون درهم، وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 824 مليون درهم إلى 674 مليار درهم.

وانعكس هدوء التداولات على انخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.08 مليار درهم متضمنة 915 مليوناً في سوق العاصمة و168.4 مليون درهم قيمة تداولات سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد استقر مؤشر السوق عند مستوى 9533.51 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 915 مليون درهم، شملت ما يزيد على 161.13 مليون سهم عبر 12407 صفقات.

وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 67 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت أسهم 12 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 213.72 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 106.25 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول بلغت 79.81 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 23.1 مليون سهم، وتلاه «أدنوك للغاز» بتداول 16.68 مليون سهم، ثم «برجيل القابضة» بنحو 11.05 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس كلاً من «برجيل» بنسبة 7.26 % إلى 3.25 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 0.58% إلى 3.49 درهم، و«بريسايت» بنسبة 4.6% إلى 2.48 درهم، وكذا «ايزي ليس » بنسبة 4.5% إلى 32.14 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 215.26 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 264.2 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 48.93 مليون درهم كمحصلة «بيع».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 12 نقطة وبنسبة 0.3% عند مستوى 3984.99 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 14 شركة، مقابل انخفاض أسهم 16 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 35 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس، نحو 168.48 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 69 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4592 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات بلغت 43.18 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 32.36 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 13.33 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 15.2 مليون سهم، وتلاه «الأنصاري للخدمات المالية» بتداول 8.2 مليون سهم، ثم «أمانات» بتداول 6.9 مليون سهم.

وتحركت الأسهم النشطة في نطاق عرض ضيق ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.7% عند 7.13 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.44 ليغلق عند 6.8 درهم، و«أمانات» بنسبة 0.88% عند 1.14 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.92% ليغلق عند سعر 0.320 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.89% ليغلق عند 5.51 درهم، وأيضاً «مصرف عجمان» بنسبة 0.89% مسجلاً 2.05 درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» بنسبة 0.91% مسجلاً 1.08 درهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين من الأسهم نحو 87.71 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 80.24 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 7.46 مليون درهم كمحصلة «شراء».



الاستثمار المؤسسي

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 784.29 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 782.17 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 2.12 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» 8.92 مليون درهم.