جمارك أبوظبي تحصد 14 جائزة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجازات نوعية بحصولها على 14 جائزة عالمية بما يدعم الرؤى الاقتصادية للإمارة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.

وتفصيلاً، حصدت جمارك أبوظبي 4 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية لعام 2023 التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على ذهبية أفضل جهة للعمل - فئة المؤسسات الحكومية، وذهبية أفضل إدارة للموارد البشرية عن تجربتها في التحول الرقمي المبتكر، وذهبية ابتكار العام - في مجال خدمات المستهلك عن منظومة الجمارك الخفية، فيما نالت فضية المدير التنفيذي للموارد البشرية للقائد المؤثر.

كما حصلت جمارك أبوظبي على 3 جوائز ضمن جوائز الموارد البشرية لمستقبل العمل لعام 2023، ضمن فئات أفضل مبادرة مبتكرة للموارد البشرية، وأفضل استراتيجية لتنمية المواهب، وأفضل استراتيجية لتحويل وإدارة التغيير للموارد البشرية. كما نالت جمارك أبوظبي 6 جوائز متميزة ضمن جوائز التميز لإدارة رأس المال البشري من مجموعة «براندون هول» المرموقة.