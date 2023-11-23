الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «أبوظبي العالمي» والمتطورة للخدمات العقارية»

اتفاقية تعاون بين «أبوظبي العالمي» والمتطورة للخدمات العقارية»
24 نوفمبر 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»

أعلن سوق أبوظبي العالمي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شركة المتطورة للخدمات العقارية» ADRES التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التقنيات العقارية.
وتمثل هذه الشراكة بداية لمبادرة رائدة تهدف إلى تطوير منصة رقمية متكاملة وتشمل الخدمات العقارية في النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، وذلك لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، من خلال رفع مستوى الشفافية والكفاءة لتسهيل رحلة المتعاملين تحت منصة عقارية موحدة.
ومن المستهدف أن يؤدي هذا التعاون الذي يستند إلى الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي وخبرة «الشركة المتطورة للخدمات العقارية» في مجال التنظيم العقاري والحلول الرقمية إلى وضع معيار إقليمي جديد للخدمات العقارية الرقمية، في ظل توسعة النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023، ليتضمن جزيرتي المارية والريم بمساحة إجمالية تقدر 14.3 كيلومتر مربع. 
وتهدف المنصة إلى تبسيط تفاعل أصحاب المصلحة العقارية مع سوق أبوظبي العالمي من خلال واجهة رقمية متكاملة.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام مدعوم رقمياً، لذلك تعد شراكتنا مع «شركة المتطورة للخدمات العقارية» خطوة كبيرة في إطار جهودنا لتبسيط العمليات التجارية وتوفير حلول عقارية مبتكرة ضمن نطاق اختصاصنا.
ومن جهته قال، معاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES: شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي ستضع معايير رائدة في مجال الخدمات العقارية.

سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
الإمارات
الخدمات العقارية
آخر الأخبار
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
اليوم 10:54
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©