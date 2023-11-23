اتفاقية تعاون بين «أبوظبي العالمي» والمتطورة للخدمات العقارية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شركة المتطورة للخدمات العقارية» ADRES التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التقنيات العقارية.

وتمثل هذه الشراكة بداية لمبادرة رائدة تهدف إلى تطوير منصة رقمية متكاملة وتشمل الخدمات العقارية في النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، وذلك لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، من خلال رفع مستوى الشفافية والكفاءة لتسهيل رحلة المتعاملين تحت منصة عقارية موحدة.

ومن المستهدف أن يؤدي هذا التعاون الذي يستند إلى الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي وخبرة «الشركة المتطورة للخدمات العقارية» في مجال التنظيم العقاري والحلول الرقمية إلى وضع معيار إقليمي جديد للخدمات العقارية الرقمية، في ظل توسعة النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023، ليتضمن جزيرتي المارية والريم بمساحة إجمالية تقدر 14.3 كيلومتر مربع.

وتهدف المنصة إلى تبسيط تفاعل أصحاب المصلحة العقارية مع سوق أبوظبي العالمي من خلال واجهة رقمية متكاملة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام مدعوم رقمياً، لذلك تعد شراكتنا مع «شركة المتطورة للخدمات العقارية» خطوة كبيرة في إطار جهودنا لتبسيط العمليات التجارية وتوفير حلول عقارية مبتكرة ضمن نطاق اختصاصنا.

ومن جهته قال، معاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES: شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي ستضع معايير رائدة في مجال الخدمات العقارية.