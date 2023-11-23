3.44 مليون معاملة لرد الضريبة للسياح خلال 9 أشهر

أبوظبي (وام)

كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد المعاملات الإلكترونية المُنفَّذة المتعلقة برد الضريبة للسياح في دولة الإمارات وصل إلى 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى سبتمبر 2023، فيما تجاوز عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 3.44 مليون معاملة.

وأفاد البستاني بأن «أجهزة الخدمة الذاتية» لرد الضريبة للسياح في الدولة ارتفع إلى 87 جهازاً مُقابل 81 جهازاً في سبتمبر 2022، كما تجاوز عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح 15880 متجراً حتى سبتمبر 2023، مقارنة مع 14750 متجراً حتى سبتمبر 2022.

ووفق البستاني، بلغ العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة من الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً 21947 طلباً منجزاً حتى سبتمبر الماضي بقيمة 1.8 مليار درهم مُنذ بدء التطبيق عام 2018 حتى سبتمبر 2023.

وقال خالد البستاني، إن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، شهد منذ انطلاقه عمليات تطوير وتحديث متلاحقة، وتم خلال الفترة الماضية إطلاق النظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، ويُعد الأحدث من نوعه عالمياً ليواصل النظام القيام بدوره كأحد الآليات التي تُرسِّخ سمات الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات.