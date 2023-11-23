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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تستضيف قمة كابا للطيران في أبوظبي

«الاتحاد للطيران» تستضيف قمة كابا للطيران في أبوظبي
24 نوفمبر 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف الاتحاد للطيران، قمة كابا العالمية للطيران وحفل جوائز التميز لعام 2023 في أبوظبي، خلال 28 و29 نوفمبر 2023.
وتجمع هذه القمة نخبة من رواد قطاع الطيران على مستوى العالم للبحث في التغييرات الهامة التي ظهرت خلال العام الماضي، ومناقشة مستقبل الصناعة في عام 2024 وما بعده.
وتوفر هذه الفعالية منصة لريادة الأفكار، وتوسيع شبكة المعارف، وطرح تفاصيل شاملة حول التوجهات والقضايا الراهنة.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: مع احتفال الاتحاد بمرور 20 عاماً وانطلاق خطتنا الاستراتيجية 2030، نتطلع إلى استقبال قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم لتسهيل المناقشات التي ستشكل مستقبل السفر الجوي.
وعلى مدار يومين تناقش القمة عدداً من المواضيع الحيوية، بما في ذلك ملف الاستدامة والتقدم التكنولوجي، واستراتيجيات استعادة السوق بعد جائحة كوفيد-19، وتطورات اتجاهات المستهلك. 
وسيشارك في القمة متحدثون وأعضاء لجان من القيادات العليا في شركات الطيران والمطارات والهيئات التنظيمية والهيئات السياحية.

الاتحاد للطيران
شركة الاتحاد للطيران
أبوظبي
الإمارات
قمة كابا للطيران
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