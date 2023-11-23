ارتفاع قوي بمعدلات إشغال فنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع معدل إشغال الفنادق في أبوظبي ليتجاوز 90% خلال الشهر الحالي، بدعم من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشهدها الإمارة، وفي مقدمتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 الذي يعقد في الفترة بين 23 إلى 26 من نوفمبر الحالي.

وبدأت معدلات الإشغال في فنادق الإمارة بالارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تشهد الفنادق إقبالاً كبيراً من المشاركين والزوار لسباق الفورمولا-1 حتى بداية الأسبوع المقبل.

ويبلغ متوسط إقامة السياح القادمين لحضور الحدث أكثر من 4 أيام، ما يؤكد أهميته في دعم القطاع السياحي والاقتصادي في الإمارة.

وبحسب شركة «إثارة، الشركة الرائدة في قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات وتشغيل المرافق، شهد السباق في نسخة العام 2021 نحو 110 ملايين مشاهدة حول العالم، وفي النسخة الماضية، كانت نسبة الحضور 70% من خارج الدولة، حيث قضى 80% منهم 4 أيام أو أكثر في فنادق أبوظبي، وزاروا العديد من المناطق السياحية والترفيهية.



موسم الذروة

وقال محمد واكب مدير فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي: بدأنا الأسبوع الجاري بمتوسط إشغال 97% ومن المتوقع أن يرتفع إلى إشغالاً كاملاً خلال أيام انعقاد الحدث، وتعتبر هذه الفترة موسم الذروة للسياحة بأبوظبي، حيث ترتفع أسعار الفنادق تماشياً مع ارتفاع الطلب مع إقبال كبير من محبي رياضة السيارات من مختلف دول العالم وخصوصاً من أوروبا».

وقالت أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: نشهد ارتفاعاً في معدلات الإشغال في فنادق «روتانا» حتى نهاية العام الجاري بسبب الفعاليات والأحداث العالمية، حيث نسجل إشغالاً يفوق 90% حتى نهاية العام الجاري، ونسجل في فنادقنا في جزيرة ياس إشغالاً كاملاً خلال حدث «الفورمولاـ 1»، وبشكل عام نسجل متوسط يزيد عن 90% في فنادقنا في جميع أنحاء الإمارة في الوقت الحالي وخلال الحدث.



ارتفاع الطلب

وقال محمد إسماعيل مدير إدارة المبيعات في فندق باب القصر أبوظبي: يتجاوز متوسط إشغال الفندق خلال حدث «الفورمولاـ1» الـ 90% مع ارتفاع الأسعار تماشياً مع ارتفاع الطلب، وبدأت معدلات الإشغال بالارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر مع انطلاق العديد من الفعاليات في أبوظبي، إضافة إلى انطلاق كوب 28 نهاية الأسبوع المقبل الذي يسهم في رفع معدلات الإشغال.

وأشار إلى أن سباق الفورمولاـ 1 يستقطب الأسواق السياحية الأوروبية بشكل رئيسي.

وبحسب موانئ أبوظبي، تستعد محطة أبوظبي للسفن السياحية لاستقبال أكثر من 7000 زائر خلال سباق الفورمولاـ 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم.

وتستهدف أبوظبي استقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023 بحسب دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13% مقارنة بعام 2021، كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%.