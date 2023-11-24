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اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع ضعف الدولار

الذهب
24 نوفمبر 2023 07:28

استقر الذهب اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوما بضعف الدولار مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الأصفر 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 1993.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه ويتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.4568 بالمئة.

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وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.69 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1049.55 دولار، واستقر البلاتين عند 915.57 دولار لكنه يتجه لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني.

المصدر: وكالات
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