النفط يرتفع في التعاملات المبكرة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0213 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 81.71 دولار، بعد أن انخفضت 0.7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 76.72 دولار، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي أمس الخميس لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع.



