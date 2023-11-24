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اقتصاد

«لولو» تتوسع في البحرين

«لولو» تتوسع في البحرين
25 نوفمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة لولو، افتتاح هايبر ماركت الحادي عشر لها في البحرين، وذلك في مساحة البيع بالتجزئة الشهيرة بوسط المنامة.
وقام بافتتاح المتجر، د. الشيخ راشد محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، وإيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وفينود كي جي، سفير الهند لدى المملكة، والدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال وعدد من كبار الشخصيات.
وقال يوسف علي: يمثل هذا المتجر ثقتنا بالبحرين كسوق قوي للبيع بالتجزئة ويوافق رؤية مجموعة لولو، مبيناً أن نمو المجموعة في البحرين مدعوم بالرؤية الشاملة والتقدمية للقيادة، والبيئة الاقتصادية الصديقة للأعمال وقدرة موظفينا البحرينيين على استيعاب نموذج خدمة لولو والتوافق معه والذي يضع العملاء قبل كل شيء.

مجموعة لولو
البحرين
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