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اقتصاد

تعاون بين «مجلس الذهب العالمي» و«دبي للسلع»

تعاون بين «مجلس الذهب العالمي» و«دبي للسلع»
25 نوفمبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن مبادرة استراتيجية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاتجار غير المشروع للذهب المحمول باليد. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز وتوحيد الأنظمة والإجراءات الدولية لمعالجة ثغرة حرجة في مصادر الذهب وتجارته على نحو مسؤول.
ولتحقيق ذلك، ستجمع المنظمتان مجموعة من أصحاب المصلحة لتحديد التحديات الرئيسة المتعلقة بالجوانب المشروعة وغير المشروعة للذهب المحمول باليد، وستجري أبحاثاً وتحليلات شاملة حول حجم تجارة الذهب غير المشروعة، مع التركيز على دور أساليب الحمل اليدوي.
وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: «في حين يتم تداول غالبية الذهب بشكل مسؤول من خلال قنوات رسمية، فإن الذهب المحمول باليد يلعب دوراً في التجارة غير المشروعة، ويعد تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة رئيسة لمواجهة هذا التحدي في سوق الذهب العالمي، وهو أيضاً عنصر مهم في برنامجنا الاستراتيجي (Gold247) الذي يركز على تحسين النزاهة والثقة في السوق. ومعاً، نهدف إلى إنشاء إطار عمل يمكنه معالجة التحديات الحالية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أماناً ومسؤولية في تجارة الذهب».
من جهته قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تشكل الإجراءات الأكثر صرامة على الذهب المحمول باليد أولوية ملحة، لذا ستُحدث هذه المبادرة تأثيراً إيجابياً كبيراً على مجتمعات التعدين المشروع للذهب في جميع أنحاء العالم، وهي مثال ساطع على التزام دبي ودولة الإمارات بسن إصلاحات إيجابية في كامل القطاع، لذا نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الذهب العالمي لمعالجة هذه المسألة الحرجة.

مجلس الذهب العالمي
دبي للسلع
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