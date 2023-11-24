«مالية عجمان» تنظم ورشة عمل لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي

عجمان (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية في عجمان، ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023، بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في إمارة عجمان.

تأتي الورشة في إطار حرص الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وضمن جهودها لتطوير أطُر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.

وأكد مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية، لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها.

ولفت إلى أهمية التقارير والبيانات التي يوفرها الحساب الختامي، في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي.

من جهته، أوضح عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، أن الورشة هدفت إلى التعريف بماهية الحسابات المالية الختامية ومكوناتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات بحسب التعليمات الواردة في التعميم المالي (3) لسنة 2023، وذلك حرصاً من الدائرة على نقل المعارف المالية إلى جميع المعنيين بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم.