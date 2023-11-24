3.82 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ساهمت تعاملات المستثمرين الإماراتيين والأفراد في استقرار أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع المنقضي، ولتبلغ مكاسب القيمة السوقية 3.82 مليار درهم، محصلة ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3.59 مليار درهم إلى 2.879 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 231.96 مليون درهم، لتبلغ 675.958 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين صافي شراء بنحو 113.24 مليون درهم متضمنة 85.86 مليون درهم في سوق العاصمة، و27.38 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي. وإلى ذلك، جاءت محصلة تعاملات الأفراد صافي شراء بنحو 6.3 مليون درهم متضمنة 5.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و735 ألف درهم في «دبي المالي».

وفي المقابل، زادت تعاملات بيع الأجانب مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة (بيع) في كلا السوقين بنحو 113.24 مليون درهم. وتزامن ذلك مع زيادة مبيعات المؤسسات المالية عن عمليات الشراء لتبلغ المحصلة صافي (بيع) بقيمة 6.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات بيع الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات الشراء لتكون المحصلة صافي (بيع) 85.86 مليون درهم، وصافي (بيع) 36.66 مليون سهم بعد استحواذهم على 26.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 32.47% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 2.29 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 152.65 ألف درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) بيع بقيمة 85.42 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (شراء) بنحو 85.86 مليون درهم مشتريات من الأسهم بقيمة 3.515 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.43 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.980 مليار درهم بعد شراء 595.7 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.985 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 599.1 مليون سهم، لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 5.57 مليون درهم، وصافي (بيع) 3.39 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 259.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 719.5 مليون درهم، وباعوا 256.2 مليون سهم بقيمة 713.92 درهم، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 5.57 مليون درهم، وصافي (شراء) لعدد 3.39 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.21% منخفضاً بمقدار 20.11 نقطة، ويغلق عند مستوى 9555.2 نقطة، مقارنة مع 9575.34 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى 9586.22 نقطة خلال الأسبوع، في حين بلغ أدنى مستوى مسجل للمؤشر 9505.71 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار 31 شركة، فيما أغلقت 35 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 62 ألفاً و723 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 855.31 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.699 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 3.59 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.879 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.875 تريليون درهم.

سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 602.143 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من 48.27% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 629.525 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 50.47% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 27.38 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 645.2 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 617.82 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 27.38 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 850.179 مليون درهم تشكل ما نسبته 68.16% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 850.914 مليون درهم لتشكل ما نسبته 68.22% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 735.25 ألف درهم، كمحصلة (بيع). وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 397.17 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 396.43 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 735.25 ألف درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بنحو 2.4 نقطة عند مستوى 3992 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3994.5 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 232 مليون درهم لتبلغ 675.958 مليار درهم مقارنة بنحو 675.726 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.24 مليار درهم بعد تداول 403.91 مليون سهم خلال 24 ألفاً و522 صفقة.

تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 73.9% من قيمة التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.515 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.43 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 85.86 مليون درهم وصافي (شراء) لنحو 36.66 مليون سهم. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 645.2 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 617.82 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 27.38 مليون درهم.