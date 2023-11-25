«ابتكار ديوا» يخرِّج الدفعة الثالثة من «شباب الطاقة النظيفة»

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدفعة الثالثة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة» الهادف إلى تطوير معارف وخبرات قادة الطاقة الشباب في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وريادة الأعمال، وتحفيز مشاركتهم في تسريع عجلة العمل المناخي. وشهدت الدفعة الثالثة من البرنامج تخريج 25 منتسباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى عرض المشاريع المبتكرة التي قدمها الخريجون خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية الذي نظمته الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي على مدار أربعة أيام.

وخلال حفل تكريم الخريجين، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. ونهدف من خلال مركز الابتكار إلى تطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين والخبراء في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها، بما يدعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وقد بات المركز منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وشريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم».

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يندرج برنامج (شباب الطاقة النظيفة) ضمن البرامج والدورات التدريبية والفعاليات التي ينظمها مركز الابتكار لتحفيز الشباب على استثمار الابتكار والتقنيات الإحلالية لإيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، والمساهمة في ضمان مستقبل أكثر استدامة».

ويشتمل برنامج «شباب الطاقة النظيفة» على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المتخصصة والزيارات الميدانية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين، من العديد من المؤسسات والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية. ويستقطب البرنامج خريجي الجامعات أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية في عدد من المؤسسات الأكاديمية المعتمدة من شتى جامعات دولة الإمارات في مجالات الهندسة أو العلوم، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً. وقد وصل إجمالي خريجي البرنامج إلى 75 منتسباً على مدار دفعاته الثلاث.