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اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأميركية تعبر «اندفاعة نهاية العام»

مؤشرات الأسهم الأميركية تعبر «اندفاعة نهاية العام»
26 نوفمبر 2023 01:11

شريف عادل (واشنطن)

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حافظت مؤشرات الأسهم الأميركية على المكاسب التي حُققت مطلع الأسبوع، في جلسة تعاملات الجمعة، التي استمرت لثلاث ساعات ونصف ساعة فقط، لتحقق مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، في تأكيد لما يعرف باسم «اندفاعة نهاية العام»، التي يتوق إليها المستثمرون عادة في نهاية كل عام.
وفي تعاملات هادئة يوم الجمعة الذي أعقب عطلة خميس «عيد الشكر» الأميركي، أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 117 نقطة، مثلت 0.33% من قيمته عند بداية اليوم، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.06%، بينما كان مؤشر ناسداك في المنطقة الحمراء، خاسراً نسبة 0.11%. لكن الخسارة لم تكن كافية لمحو المكاسب الأسبوعية التي مني بها المؤشر.
وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي، بارتفاعات تراوحت بين 0.89% و1.27%، ليكمل مؤشرا إس أند بي 500 وناسداك أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ شهر يونيو الماضي. وقبل أربع جلسات فقط من نهاية نوفمبر، تبدو المؤشرات الثلاثة في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري في أكثر من عام.
وعكس العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات اتجاهه الذي استمر لأيام عدة، ليرتفع في تعاملات الجمعة الهادئة، ويستقر عند مستوى 4.483%، موقفاً سلسلة الانخفاضات عند خمسة أيام فقط.
وقال كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة ماهوني لإدارة الأصول: «كانت قصة العام هي أسعار الفائدة، والآن يمنح بنك الاحتياط الفيدرالي الضوء الأخضر للمستثمرين». وأضاف أنه يتوقع أن تستمر أسعار الأسهم في الارتفاع، بالتزامن مع تراجع عوائد السندات، حتى نهاية عام 2023.
وشهدت الأسهم الأميركية موجات بيع كبيرة، خلال الفترة من أواخر يوليو حتى منتصف أكتوبر، مع تنامي المخاوف من إبقاء بنك الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، لفترات تتجاوز توقعات المستثمرين، بهدف القضاء التام على التضخم العنيد، والوصول بالاقتصاد الأميركي المنتعش إلى تحقيق الهبوط الآمن.
وفي النصف الثاني من شهر أكتوبر، علت نبرة التفاؤل بعد أن أظهرت البيانات الصادرة في واشنطن تباطؤاً محدوداً للنشاط الاقتصادي، وهدوءاً في سوق العمل، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. وبدأت أسواق العقود المستقبلية والآجلة في إظهار توقعات المتعاملين ببدء تخفيض الفائدة الأميركية، من أعلى مستوياتها في 16 سنة، في وقت مبكر من العام القادم، مقارنة بما كانت عليه التوقعات قبلها بأيام قليلة.
وحالياً، يتوقع المتداولون في مشتقات أسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 23% تقريباً أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماع السياسة النقدية في مارس، وفقاً لأداة مراقبة البنك الفيدرالي، التابعة لمجموعة CME.

الأسهم الأميركية
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