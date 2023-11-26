«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي، وبالتعاون مع برنامج الخصومات الحكومي «وفر» بدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، باقة الامتيازات المصرفية «زود» الجديدة والمقدمة حصرياً لجميع موظفي الدوائر والجهات التابعة لحكومة الشارقة، وتضم نسب أرباح مميزة، ومكافآت مالية، وامتيازات وتسهيلات مصرفية، بما يتوافق مع مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.

جاء إطلاق المبادرة في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

وأكد محمد عبدالله حرص مصرف الشارقة الإسلامي على ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي فاعل وداعم للقطاع الحكومي بجهاته المختلفة، وعلى رأسها دائرة الموارد البشرية في الإمارة، وذلك من خلال توفير باقة «زود» المميزة لموظفي حكومة الشارقة، وكذلك بقية الجهات شبه الحكومية التابعة بالإمارة.

وأوضح أن فريق التسويق في المصرف سيقوم بتنفيذ 11 جولة تسويقية في مختلف مناطق ومدن الشارقة، ضمن الحملة التعريفية بالباقة، خلال الفترة اعتباراً من نوفمبر الحالي حتى فبراير من العام المقبل.

بدوره، ثمن المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي هذه الشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي الذي يمثل ثقلاً اقتصادياً هاماً في إمارة الشارقة، موضحاً أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في حشد كبار الشركاء في القطاع الخاص لتطبيق الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم العنصر البشري والإسهام في نهضته وتنميته، بما ينعكس على خدمة الإمارة وازدهارها.