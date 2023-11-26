محمد كركوتي يكتب: سوق الفن تُحلق

يبدو واضحاً أن سوق الفن في العالم عادت للتماسك من جديد، بعد فترة (لم تكن طويلة) من التباطؤ، بفعل تطورات اقتصادية عالمية سلبية، لا تزال حاضرة بصورة أو بأخرى على الساحة.

ففي العام الماضي ازداد الطلب على الأعمال الفنية التي تشهدها المزادات العالمية الكبرى والمتوسطة، ونمو الطلب يمضي قدماً، حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والضغوط الآتية من الموجة التضخمية الدولية، وبقاء حالة من عدم اليقين تلف الاقتصاد العالمي ككل.

البعض يعتقد أن رفع مستوى الاستثمار في الأعمال الفنية عند المضاربين الماليين تحديداً، يكون طبيعياً في ظل الأزمات الكبرى. وبصرف النظر عن هذه النقطة، إلا أن سوق الفن تتسم بالقوة يوماً بعد يوم، إلى درجة أن مبيعات الأعمال الفنية التي تمت في المزادات في نيويورك تجاوزت ملياري دولار في أسبوع واحد.

بالطبع تظل السوق الأميركية الأقوى في هذا الميدان مقارنة بغيرها من الأسواق الأخرى، وحصتها تصل إلى أكثر من 44%، في حين تأتي الصين بعدها بحصة تبلغ 24%، وفي المركز الثالث تجيء بريطانيا باستحواذ يصل إلى 13%.

والهيمنة الأميركية هنا ليس جديدة، وتعود لعقود خلت، ما جعل هذه السوق الأكثر نشاطاً، كما أنها استفادت في العامين الماضيين من تباطؤ السوق الصينية التي تراجعت بشكل حاد، نتيجة سياسة بكين القائمة على تحقيق ما أسمته آنذاك «صفر كوفيد».

فالانخفاض فيها وصل إلى 34% في عام واحد. ولذلك يمكن فهم زيادة مبيعات سوق الفن في الدول الغربية في العام الماضي بنسبة 16%، بينما لم يكن الأمر بهذا المستوى على الساحة الآسيوية عموماً، التي تعد بفعل وجود الصين فيها من المناطق المحركة الرئيسية لهذه السوق عموماً.

كل المؤشرات الراهنة تدل على حراك جديد قوي لسوق الفن في آسيا، تعود من خلاله هذه المنطقة إلى الصدارة في هذا الميدان.

فالطلب فيها يرتفع بصورة كبيرة، حتى أن دار «سوذبيز» العالمية للمزادات، تستبعد تماماً أي تباطؤ للسوق الآسيوية في الأعوام المقبلة، ما يرفع تلقائياً قيمة هذه السوق.

يضاف إلى ذلك، ارتفاع أعداد المضاربين الذين يعتقدون بأن ضخ الأموال في هذا القطاع، له جوانب إيجابية خاصة بالأمان المالي. لكن في الوقت نفسه، ترتفع حصة الدول الغربية الرئيسية في هذه السوق، في ظل تعاف اقتصادي مستمر فيها.

فقد سجلت في العام الماضي في الغرب مبيعات عبر المزادات الفنية المختلفة بلغت 12.6 مليار دولار، مرتفعة من 10.9 مليار دولار في العام 2021.

واللافت، أن ستة أعمال فنية تجاوزت قيمتها حاجز 100 مليون دولار بيعت العام الماضي في نيويورك وحدها، بينما بيعت لوحة واحدة فقط من هذا المستوى في العام 2021.

سوق الفن تنشط من جديد، مع ضرورة الإشارة إلى أن المضاربات تمثل جانباً لا بأس به في الحراك الفني الراهن على الساحة العالمية ككل.