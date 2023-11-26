الإدراجات الجديدة تعزز زخم نشاط أسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عززت الإدراجات الجديدة من الأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية، زخم النشاط في السوق وزيادة معدلات التداول عبر توفير شركات تعمل في قطاعات استثمارية جاذبة للمستثمرين والمؤسسات المالية.

وشهد السوق الإعلان عن 6 طروحات أولية ناجحة تم إدراجها في سوق أبوظبي وقد لاقت جميعها إقبالاً فائقاً حتى إن أحدها شهد أضخم حجم طلب على مستوى العالم في صفقة واحدة ليبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب 460 مليار درهم وتتم تغطية الاكتتاب 163 مرة.

وواصلت الإمارات قيادة نشاط سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم الإدراجات الجديدة في الربع الأول من عام 2023، وتتوقع مؤسسات مالية أن يزداد عدد الطروحات الجديدة في العام المقبل.

أكبر طلب

من جهته، أكد غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ EY»، أن نشاط صفقات الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ في الربع الثاني من عام 2023 على زخمه، مع تحقيق عائدات بقيمة 1.8 مليار دولار تم جمعها من 13 اكتتاباً، بارتفاع قدره 44% في عدد الصفقات.

وقال، إن النمو في عدد الصفقات في الربع الثاني من عام 2023 كان مدفوعاً بشكل خاص بنشاط أسواق السعودية والإمارات حيث سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر اكتتاب عام خلال الربع الثاني من العام، إذ جمع اكتتاب شركة أدنوك للإمداد والخدمات 769.5 مليون دولار، منوهاً إلى أن هذا الاكتتاب شهد أضخم حجم طلب على مستوى العالم في صفقة واحدة حتى الآن في عام 2023، إذ تم تغطية الاكتتاب 163 مرة، في أعلى معدل تغطية لاكتتاب عام في الإمارات.

وتوقع هيوز أن تشهد الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً، مؤكداً أنه رغم التحديات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على معنويات المستثمرين، فمن المرجح تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات قبيل نهاية العام 2023.

الثالثة عالمياً

وأكد فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم الإدراجات الجديدة في الربع الأول من عام 2023 بعد أن سجلت عائدات إدراج بلغت 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولا سيما الإدراجات ذات الصلة بالجهات الحكومية وشبه الحكومية بالإضافة إلى الشركات العائلية الخاصة قيد التحوّل لشركات عامة، قد ساهمت جميعها وستسهم في زيادة الزخم العام بالأسواق.

شركات عامة

وبدوره، شدد محمد شاكر الخبير المالي، على أهمية صندوق أبوظبي للاكتتاب، الذي أطلقته حكومة أبوظبي، وهو صندوق يبلغ حجمه 1.4 مليار دولار لتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على التحول إلى شركات عامة من خلال إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أنشط الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يعد جزءاً مهماً من المنظومة الشاملة للأعمال والاقتصاد في الدولة، حيث يساهم في نمو وتنوع المشهد الاستثماري ويوفر للشركات إمكانية الوصول إلى التمويل، وبالتالي توفير السيولة للمؤسسين والجهات الراعية، لافتاً إلى أن الصندوق يعد أداة فريدة لتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العامة بسرعة وسهولة، ومن الناحية الاقتصادية، فهو يساعد على تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وأوضح شاكر، أن تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركات الجديدة التي بدأ التداول عليها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الحالي، سيساعد على زيادة نشاط وزخم التداولات في السوق عبر تمكين المستثمرين من تنويع محافظهم المالية وزيادة (البضاعة) المتداولة في السوق من الأسهم في قطاعات استثمارية جديدة، لافتاً إلى أن الشركات الجديدة التي تم طرحها في عام 2023 تعمل في قطاعات تلقى إقبالاً من المحافظ والصناديق الاستثمارية، وهي: الغاز، والرعاية الصحية، وخدمات قطاع النفط، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية.

أدنوك للغاز

وبدأ التداول على أسهم شركة أدنوك للغاز «بي إل سي» ضمن السوق الأول «الفئة الأولي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من 13 مارس الجاري. وتم طرح 3.84 مليار سهم، أي ما يعادل نحو 5% من رأس المال المصدر. وشهد الاكتتاب الذي بدأ بتاريخ 23 فبراير 2023، أعلى طلب إجمالي على الإطلاق لاكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقتها حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح التاريخي أكثر من 450 مليار درهم وتجاوز في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

ووصلت عائدات الاكتتاب العام إلى نحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 124 مليار دولار.

أسهم بريسايت

وبدأ التداول على أسهم «بريسايت ایه أي هولدینغ بي ال سي»، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم 27 مارس الماضي.

وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد بدأ يوم 13 مارس 2023، من خلال طرح 1359.7 مليون سهم من أسهمها عن طريق زيادة رأس مالها، ما يمثل 32% من رأس المال قبل الطرح و24.24% كما في تاريخ الإدراج.

وشهد الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت (1.822 مليار درهم)، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، لتتم تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

أدنوك للإمداد والتوزيع

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية في بداية يونيو إدراج أسهم شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات «بي إل سي».

وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن طرح نحو 1.1 مليار سهم في وحدة الخدمات اللوجستية البحرية، أي ما يعادل 15%، من رأسمال الشركة المصدر بتاريخ 16 مايو 2023، لكنها زادت عدد الأسهم المطروحة إلى 1.405 مليار سهم تعادل 19% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر.

وشهد طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام، حيث شهد طلباً كبيراً من الأفراد والمستثمرين المحترفين في دولة الإمارات بلغ في مجمله ما يزيد على 460 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة ومحققاً أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 769 مليون دولار (ما يعادل حوالي 2.83 مليار درهم).

فينكس تكنولوجي

ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم مجموعة فينيكس، وهي تكتل تكنولوجي يوفر حلولاً متطورة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة، في سوق أبوظبي يوم 4 ديسمبر المقبل حيث بدأ طرح أسهم الشركة في 16 نوفمبر، وأغلق في 18 نوفمبر وبلغ عدد الأسهم المطروحة 907.3 مليون سهم تمثل 17.647% من إجمالي رأسمال الشركة قبل الطرح.

إنفستكورب كابيتال

وفي 17 نوفمبر الجاري أعلنت «إنفستكورب كابيتال بي إل سي» المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، عن قبول إدراج أسهمها العادية وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد استكمال طرح أسهمها للاكتتاب العام بنجاح.

وقد طرحت إنفستكورب كابيتال ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس المال وجمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار). وطرحت الشركة 643 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار (بما يعادل 1.84 درهم) لكل سهم، تمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأسمال الشركة.

وبدأ الاكتتاب على أسهم الشركة في 2 نوفمبر الجاري حيث جمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.66 مليار درهم بعد أن تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام على أسهم شركة «إنفستكورب كابيتال» عند 2.30 درهم للسهم الواحد.

وقررت الشركة زيادة أسهم الطرح إلى 720 مليون سهم تعادل 32.85% من إجمالي رأسمال الشركة، في ظل تجاوز حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بشكل قوي، بعد الطلب القوي من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والإقليميين.

ووفق السعر النهائي المحدد، تتوقع الشركة أن تبلغ عائدات الطرح من بيع الأسهم حوالي 1.656 مليار درهم.