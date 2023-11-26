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اقتصاد

«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش سبل التقدم نحو الحياد الكربوني

سعيد الطاير
27 نوفمبر 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

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كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المتحدثين المشاركين في دورتها التاسعة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.
 وتجمع القمة تحت سقفها نخبة من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين، لمناقشة الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل، وإحراز تقدم ملموس نحو الحياد الكربوني.
وتمهد القمة الطريق أمام الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28). وستركز القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، عبر محاور السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تعمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على حشد جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز الحوار وسط بيئة دولية مليئة بالتحديات، وتمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص».

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
الحياد الكربوني
دبي
المجلس الأعلى للطاقة
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