9.8 مليار دولار مبيعات «بلاك فرايداي» في أميركا

شريف عادل (واشنطن)

أظهرت بيانات مبيعات «بلاك فرايداي»، أو الجمعة السوداء، كما يسميها الأميركيون، المبكرة تسجيل بداية صحية لموسم التسوق أثناء العطلات، على الأقل عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من وجود توقعات سابقة بتباطؤ نمو مبيعات التجزئة بشكل عام هذا العام، فقد أعلنت شركة «أدوبي» أن مبيعات «بلاك فرايداي» عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وصلت إلى رقم قياسي، بلغ 9.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.5% على أساس سنوي.

وتوقعت شركة التحليلات أن ينفق المستهلكون 10 مليارات دولار أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، و12 مليار دولار على «سايبر مانداي»، أو يوم الاثنين المخصص لإعلان التخفيضات على أسعار الحواسب الآلية، والإلكترونيات، وكل ما له صلة بها.

وعالميًا وصلت المبيعات عبر الإنترنت إلى 70.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% عن «بلاك فرايداي» في العام الماضي، وفقًا لبيانات «سيلز فورس» المتخصصة في بيانات مبيعات الشركات.

وفي الولايات المتحدة، زادت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 9% لتصل إلى 16.4 مليار دولار على مستوى العالم، وفقًا لبيانات «سيلز فورس» أيضاً، وقال المتحدث باسم الشركة الأميركية إن الأرقام تجاوزت توقعات الشركة.

وقالت شركة «أدوبي» إن الإلكترونيات كانت محركاً رئيسياً للنمو هذا العام، حيث كانت الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون والمعدات الصوتية من المشتريات الشائعة. ومن بين المبيعات الأخرى الأكثر مبيعاً كانت الألعاب مثل دمى باربي فاشونيستا، ومجموعات لعب كيدكرافت، ووحدات تحكم الألعاب مثل بلاي ستيشن فايف وأكس بوكس، بالإضافة إلى كول أوف ديوتي، وموديرن وارفير، وسوبر ماريو بروس وندر.

وأضافت الشركة «الأحذية والصحة والجمال والعناية بالبشرة والسلع الرياضية كانت جميعها من الفئات عالية الأداء هذا العام».

وقالت الشركة، المتخصصة في التخزين السحابي والتي قامت بحساب المبيعات عبر الإنترنت وخارجها من تجارها، إن المبيعات العالمية لليوم زادت بنسبة 22% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 4.1 مليار دولار.

وتأتي هذه البيانات بعد أداء قوي في يوم الخميس «عيد الشكر» للبائعين، حيث قدرت شركة «أدوبي» تسجيل الإنفاق عبر الإنترنت فيه رقماً قياسياً بلغ 5.6 مليار دولار، وهو ما مثل ارتفاعاً بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق.

وتشير إحصاءات إلى أن مبيعات الإنترنت تمثل نحو سدس عمليات التسوق خلال فترة العطلات بين عيد الشكر و«سايبر مانداي».