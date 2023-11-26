خلال إجازة «عيد الاتحاد».. حجوزات قياسية في فنادق ومنتجعات الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد فنادق ومنتجعات الدولة في الوقت الراهن حجوزات قياسية من السياحة الداخلية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع معدلات الإشغال، نتيجة الدخول في موسم الذروة السياحي وكثرة الفعاليات والأحداث الترفيهية والرياضية والاقتصادية المتنوعة.

وأكد عاملون في القطاع لـ«الاتحاد»، أن متوسط الإشغال الفندقي في الوقت الراهن وحتى نهاية العام يتجاوز 90% مع الحركة السياحية الدولية والمحلية التي تشهدها الدولة بسبب الأحداث والفعاليات واعتدال الطقس، ومنها سباق «الفورمولاـ 1» في أبوظبي، وكوب 28 في دبي، فضلاً عن تنظيم عدد من المؤتمرات الاقتصادية والمهرجانات الترفيهية والتراثية في مختلف إمارات الدولة بمناسبة عيد الاتحاد.

معدلات الإشغال

وقالت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «تشهد فنادقنا ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال حتى نهاية العام الجاري حيث تتراوح بين 88 و100%، إذ تسجل المنتجعات الشاطئية وفي الجزر السياحية مثل منتجعاتنا في جزيرتي السعديات وياس وفي رأس الخيمة إشغالاً كاملاً». وأشارت إلى توقعات بزيادة الطلب من السياحة الداخلية بشكل خاص خلال إجازة عيد الاتحاد التي تمتد لثلاثة أيام لا سيما على المنتجعات الشاطئية سواء في الجزر السياحية في أبوظبي أو في منتجعاتنا في دبي ورأس الخيمة.

وقال محمد واكب، مدير فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي: «نتوقع نشاطاً في السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الاتحاد فبعد أن تم الإعلان عن أيام الإجازة بدأت الحجوزات بالتدفق للفندق».

وأشار واكب «نتوقع زيادة الحجوزات الأسبوع المقبل من العائلات من إمارات ومدن أخرى مثل العين ورأس الخيمة مع ارتفاع متوقع في الإشغال في الفترة الحالية مع ذروة الموسم السياحي».

وقالت منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي: «يوجد طلب كبير في الوقت الحالي من السياحة الداخلية والدولية في الفندق يرفع الإشغال ليفوق 75%، لا سيما من دول الخليج». وأضافت «من المتوقع أن نحقق إشغالاً كاملاً خلال إجازة عيد الاتحاد مدعوماً بحجوزات السياحة الداخلية إضافة إلى طلب من السياحة الدولية مع انطلاق حدث كوب 28».

وأشارت عوني إلى أن وجهات دبي السياحية تطلق عروضاً جديدة وفعاليات جديدة متنوعة بهذه المناسبة تجذب السياحة المحلية والدولية».

فعاليات الأعياد

وتشهد الإمارات فعاليات متعددة بمناسبة عيد الاتحاد، ومن هذه الفعاليات في أبوظبي، تستضيف جزيرة ياس، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من العروض والحفلات الفنية المميزة بمشاركة ألمع نجوم الفن والغناء العربي، في أمسية حافلة بالفن والموسيقى وعروض الألعاب النارية خلال هذا اليوم المميز.

ويمكن للضيوف الراغبين بقضاء أوقات استثنائية في جزيرة ياس حجز باقة حفل العيد الوطني عبر الموقع الإلكتروني للجزيرة، واختيار الإقامة في أحد فنادق الجزيرة العالمية والدخول إلى قاعة الحفل في الاتحاد أرينا يوم الجمعة 1 ديسمبر، كما سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية يوم 2 ديسمبر، حيث يمكنهم زيارة ممشى ياس باي ووترفرونت لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستضيء مياه الخليج العربي بدايةً من الساعة 9:00 ليلاً.

عروض

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن فعالياتها وعروضها الترفيهية ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدعو العائلات والأصدقاء للاستمتاع بما ستوفره الوجهة من أجواء احتفالية خاصة في الفترة من يوم الجمعة 1 ديسمبر حتى الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.