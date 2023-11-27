الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2010.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2011.90 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.67 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1070.76 دولار.