«ناسداك دبي» تدرج سندات خضراء للبنك الصناعي الصيني

دبي (الاتحاد)

أعلنت ناسداك دبي إدراج سندات خضراء بقيمة إجمالية 2.03 مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC).

ويشمل هذا الإدراج الجديد أربعة إصدارات من فروع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة، ولوكسمبورغ.

ويسهم إدراج السندات الخضراء الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني في تعزيز مكانته كأكبر مُصدر للسندات الخضراء في ناسداك دبي بإجمالي قيمة تراكمية تصل إلى 6.93 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا الإدراج من البنك الصناعي والتجاري الصيني جهة الإصدار الصينية الرائدة في ناسداك دبي، بمساهمة إجمالية تبلغ 7.43 مليار دولار.

أشار لو وي، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «إن إدراج سندات الحزام والطريق الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ في ناسداك دبي يظهر التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني القوي بدعم التنمية المستدامة».

ورحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي بإدراج الإصدارات الأربعة للسندات الخضراء من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، والتي تؤكد «مكانتنا كسوق رائدة للمُصدِرين الدوليين، كما تسلط الضوء على قوة أسواق رأس المال في دبي».