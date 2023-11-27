«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم (الثلاثاء)، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي».

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.

ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تعزيز قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي وتقليل مخاطره وخسائره وأضراره. وعلى ضوء الأحداث المناخية القاسية والأدلة العلمية المتزايدة، تبرز أهمية إدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وخفض الكربون، وزيادة كفاءة الموارد، إلى جانب توجيه الاستثمار المستدام إلى الاقتصادات التي تعاني نقص التمويل، وتمكين المناطق النامية. ويبدو حشد الجهود واحتواء الجميع، وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، المسار الوحيد القابل للتطبيق لإحراز تقدم في العمل المناخي، والوصول إلى الحياد الكربوني، وتعزيز جودة الحياة».

وتناقش الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى خلال القمة محاور السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء، بما يتواءم مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.