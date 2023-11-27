الذكاء الاصطناعي ركيزة التقدم والتنافسية بقطاع الأعمال

يوسف العربي (أبوظبي)

يمثل الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تحليل البيانات الكبيرة ركيزة التقدم وتعزيز التنافسية بقطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة، بحسب مشاركين في ملتقى فورتشن العالمي، أكبر حدث عالمي لمجتمع الأعمال والذي انطلق أمس في أبوظبي.

وقال هؤلاء إن التقدم الاستثنائي في التكنولوجيا، والتهديد المناخي الوجودي وظروف السوق التي لا يمكن التنبؤ بها، يمثل تحديًا أمام الأعمال التجارية في العقد المقبل.

وخلال الجلسة الافتتاحية في الملتقى تناول المتحدثون كيفية استفادة الشركات من إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية العالمية وإعادة تشكيل العولمة وتحديد الآثار المترتبة على كل من الأعمال والمجتمع.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لـ «الاتحاد» إن الشركة سخرت الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الإنتاج والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف، أنه تم تقليص الانبعاثات الكربونية في الإمارات العالمية للألمنيوم بنسبة 38% كما تمضي الشركة في تبني المزيد من التقنيات التي من شأنها تحقيق المزيد من تقليص الانبعاثات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت أن المتغيرات العالمية وأبرزها جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من عقبات لوجستية وجهت الشركة نحو الاعتماد على المنتج المحلي في مشترياتها لتجنب أي عراقيل بالإنتاج.

ونوه بأن مشتريات الشركة من السوق المحلية تبلغ نحو 7.34 مليار درهم «ملياري دولار» سنوياً ما يشكل نحو 45% من صافي المشتريات العالمية للشركة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» حفزتا الشركة على اتخاذ قرار استراتيجي بالاعتماد على المنتج المحلي قدر الإمكان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنه في هذا الإطار تم تأسيس مصفاة للمادة الخام للألمنيوم في الإمارات.

ومن جانبه، قال ميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لــ «International e&» إن الاتصالات تمثل أساس الأعمال في عالمنا الحالي مشيراً إلى أن الطلب يتزايد بشكل كبير على البيانات.

وأضاف أن الحاجة باتت ماسة للوصول إلى سرعات أعلى للإنترنت ما يوفر سنداً مهماً لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يشكل ركيزة التقدم في قطاع الأعمال.

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأت كل الأجهزة تتصل ببعضها البعض منوهاً أن الذكاء الاصطناعي بات مهما ومفيداً للمجتمع حيث شهدنا تأثيراته الكبيرة على القطاعين الصحي والاستدامة.

وقال راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق لعلامة «HONOR» يستعد عالم الأعمال لعصر جديد ومثير، وستلعب التكنولوجيا فيه دوراً محورياً.

وقال إن الابتكارات التي تضع الإنسان في المقام الأول ستتيح إمكانيات جديدة للجيل الجديد من الأجهزة الذكية.