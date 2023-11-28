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اقتصاد

بدء فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع أبوظبي المالي»

بدء فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع أبوظبي المالي»
28 نوفمبر 2023 11:49

بدأت فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع أبوظبي المالي» الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وينظمه سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وتناقش الدورة الثانية من الحدث، موضوع «الاستثمار في عصر التحوُّلات»، حيث تستقطب ما يزيد على 3,500 شركة عالمية وإقليمية، وأكثر من 10,000 مشارك من قادة القطاع المالي من أكثر من 100 دولة، وتناقش الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي ومفهوم «اقتصاد الصقر» الذي يعزِّز ريادة اقتصاد دولة الإمارات عالمياً، والدور الريادي البارز الذي تؤدِّيه إمارة أبوظبي في النظام المالي العالمي.

وستعقد اليوم فعالية «أسيت أبوظبي»، التي ستركز على مديري الاستثمار والأصول وتخصيصها، فيما ستناقش باقي الجلسات العوامل المؤثرة على الأنظمة النقدية وأحدث التقنيات، وتمويل جهود تحقيق هدف الحياد المناخي والخدمات المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

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وانطلق أسبوع أبوظبي المالي أمس، بمراسم افتتاح رسمية، بحضور رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية الرائدة عالمياً، وتم تدشين «منتدى أبوظبي الاقتصادي»، أولى فعاليات الحدث.

ويجمع الحدث قادة القطاع المالي من حول العالم، ورؤساء مئات من الصناديق الاستثمارية، التي تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة، أكثر من مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أصولاً تراكمية خاضعة للإدارة بقيمة 27 تريليون دولار، بما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المصدر: وام
أسبوع أبوظبي المالي
أبوظبي
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