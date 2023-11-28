مشاريع جديدة تضيف 100 ألف متر مربع بمدينة مصدر

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر مدينة مصدر تطوير عدد من المشاريع الجديدة التي تضيف نحو 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية والتجارية، ما يرفع إجمالي المساحات المنجزة بالمدينة من 500 ألف متر مربع حالياً إلى 600 ألف متر مربع خلال عامين، بخلاف المساحات السكنية التي تباشر إنجازها شركات التطوير العقاري العاملة بالمدينة، بحسب محمد البريكي المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر.

وقال البريكي لـ «الاتحاد» على هامش جولة صحفية بمقر المدينة اليوم، إن مدينة مصدر تضم حالياً 26 مبنى تم إنجازها بالكامل من خلال المدينة، موضحاً أن كامل المساحات المكتبية والسكنية بهذه المباني مشغولة بالكامل، فضلاً عن إشغال معظم الوحدات السكنية التي تم تسليمها عبر شركات التطوير العقاري بالمدينة.

وذكر أن قائمة المشاريع قيد الإنشاء في المدينة تشمل مشروع «مجمع مدينة مصدر» الذي سيوفر نحو 40 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشروع «ذا لينك» متعدد الاستخدامات، والذي سيوفر 30 ألف مربع، بجانب محال تجزئة ومطاعم.

وأوضح أن معظم المساحات الجديدة ستكون مكتبية وتجارية، حيث تركز المدينة على تطوير المكاتب، فيما تباشر شركات التطوير العقاري بالمدينة تطوير الجزء الأكبر من الوحدات السكنية، مشيراً إلى الوحدات السكنية التي باشرت المدينة تطويرها تشمل مجمع الاتحاد السكني المستدام الذي تم افتتاحه عام 2019 ويضم 500 شقة، فضلاً عن وحدات سكنية للطلاب.



مشاريع سكنية

وقال البريكي: إن مدينة مصدر تتميز بموقعها الاستراتيجي، ما يعزز من جاذبيتها للراغبين في السكن بالمدينة، موضحاً أن المدينة توفر فرصاً متميزة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري لإنشاء المشاريع بشرط الالتزام باشتراطات البناء ومعايير الاستدامة المحلية والعالمية.

وذكر أن قائمة الشركات العاملة في المدينة حالياً تضم ريبورتاج العقارية، وسيادة للتطوير، فضلاً عن شركة «Burtville» والتي انتهت مؤخراً من أعمال تصميم أحد المشاريع السكنية الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها قريباً، موضحاً أن المدينة تضم كذلك مدرسة «جيمس» والتي يتوقع أن تفتتح أبوابها للطلاب العام القادم، فضلاً عن مركز «سيتي سنتر مدينة مصدر»، والذي باشرت تنفيذه مجموعة ماجد الفطيم.

وكشفت شركة ريبورتاج العقارية نهاية العام الماضي إنجاز مشروع «الواحة رزيدنس 1» في مدينة مصدر، والذي يوفر 612 شقة سكنية، حيث باشرت خلال العام الحالي تسليم الوحدات للمشترين، كما كشفت مؤخراً عن إنجاز مشروع «الواحة رزيدنس 2»، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

كما تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «ذا جيت»، الذي يضيف 463 شقة سكنية بالمدينة، حيث يتوقع تسليمه العام المقبل، بالإضافة إلى مشروع «بلازا» والذي يتألف من 348 وحدة سكنية.

وكانت «ريبورتاج العقارية» قد انتهت من إنجاز مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، الذي سُلِّم مطلع عام 2019، ويوفر 177 شقة سكنية.

كما تباشر شركة سيادة للتطوير تطوير مشروع المهرة السكني بمدينة مصدر، الذي يوفر نحو 300 وحدة سكنية.



مبنى صفري الطاقة

وأوضح البريكي أن «مدينة مصدر» انتهت مؤخراً من تشييد أول مبنى مكتبي صفري الطاقة في المنطقة، والذي يحمل اسم NZ1، وهو مبنى تجاري سيضم مكاتب، حيث تم تأجير المساحات المكتبية بالكامل.

وأضاف أن مساحة مبنى NZ1 تصل إلى 5 آلاف متر مربع، ويعتبر NZ1 المشروع الأول بين العديد من المشروعات صفرية الطاقة الجاري تنفيذها في «مدينة مصدر»، ومن المتوقع حصوله قريباً على تصنيف «LEED» البلاتيني، و«LEED Zero-Energy»، وهما أعلى تصنيفين دوليين للأبنية الخضراء يمنحهما المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

وذكر أن NZ1 يتميز بنسبة منخفضة من النافذة إلى الواجهة، ويستخدم زاوية النافذة والتظليل لتقليل أشعة الشمس المباشرة، مع زيادة الضوء الطبيعي إلى الحد الأقصى. كما يتميز المبنى بمغلفات محكمة الإغلاق وعزل من الدرجة الأولى للحفاظ على الحرارة والهواء البارد.



وسائل مستدامة

وأوضح البريكي أن مدينة مصدر تضم كذلك حدائق وبنية تحتية ذكية، ووسائل نقل مستدامة، من ضمنها نظام النقل الشخصي الذكي، والذي يعمل منذ عام 2009، دون حوادث أو أعطال، موضحاً أن مدينة مصدر اعتمدت كذلك قبل نحو 4 سنوات، مركبة نافيا أوتونوم ذاتية القيادة، والتي تنقل الموظفين والزوار من مواقف السيارات إلى مقر عملهم أو سكنهم.

وقال البريكي إن مدينة مصدر تضم محطة للطاقة الشمسية بسعة 10 ميجاواط، والتي تم تدشينها عام 2009، بالإضافة إلى الألواح الشمسية على أسقف المباني، موضحا أن هذه المحطة أسهمت في تفادي إطلاق 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

وذكر البريكي إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة لمدينة مصدر ارتفع إلى نحو 1100 شركة، معظمها في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والرعاية الصحية والنقل المستدام والزراعة، ما يعزز من التنوع الاقتصادي بأبوظبي، مشيراً إلى اهتمام المدينة بتوفير تسهيلات متنوعة لجذب المزيد من الشركات بالمدينة.