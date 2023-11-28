22 مليون مسافر متوقع عبر مطار أبوظبي خلال 2023



رشا طبيلة (أبوظبي)

توقعت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ «مطارات أبوظبي»، أن يستقبل مطار أبوظبي الدولي أكثر من 22 مليون مسافر بنهاية العام الجاري 2023، مشيرة إلى أن افتتاح مبني المسافرين (A) رسخ مكانة العاصمة كبوابة عالمية ومركز إستراتيجي للسياحة والتجارة.

وقالت سورليني خلال لقاء صحفي عقد في مبنى المسافرين الجديد مع قيادات في مطارات أبوظبي: «من المتوقع أن يستمر النمو المتسارع في عدد المسافرين للوصول إلى هدف تحقيق 45 مليون مسافر، وهي الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد».

ومبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي، الذي افتتح أبوابه للمسافرين في الأول من نوفمبر الجاري، الوحيد في العالم الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه من خلال 9 نقاط اتصال بيومترية لتعمل تقنية التعرف على الوجه المتقدمة في مراحل مختلفة من الرحلة.

ويمكن للمسافرين المرور عبر قسم الهجرة والصعود للطائرة والخدمة الذاتية لتسليم الحقائب دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق أو وثائق ما يعمل على تقليل وقت انتظار المسافرين بشكل كبير، ويضمن لهم رحلة سلسة عبر المطار، وفي نفس الوقت تعزيز السلامة والأمن على أعلى مستوى.

وأفادت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ «مطارات أبوظبي» خلال اللقاء الصحفي رداً على «الاتحاد» حول توقعات نمو عدد المسافرين خلال الموسم الشتوي وموسم الإجازات: «من المتوقع أن يستقبل مطار أبوظبي الدولي أكثر من 2 مليون مسافر شهرياً خلال الموسم الشتوي بواقع 410 رحلات يومية مقارنة مع 340 رحلة يومية في الموسم الصيفي الماضي بنمو 20.5%.

وقالت: «من المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر 2.29 مليون مسافر مع استضافة الإمارات لأحداث وفعاليات عالمية منها كوب 28، وفقاً لسورليني».

وأرجعت سورليني النشاط في حركة السفر للموسم الشتوي إلى استضافة الإمارات العديد من الفعاليات والأحداث الضخمة، حيث استقبل المطار في أول 24 ساعة من انطلاقة سباق «الفورمولا وان» بأبوظبي نحو 81 ألف مسافر، إضافة إلى استقطاب «كوب 28» الحدث الأكبر الذي سيستقطب العديد من المسافرين والزوار، فضلاً عن موسم الإجازات الشتوي والأعياد الذي عادة ما يشهد نمواً في عدد المسافرين».

وقالت سورليني: «ارتفع عدد المسافرين منذ بداية أكتوبر الماضي حتى اللحظة بنسبة 49%؜ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، حيث عزز افتتاح مبنى المسافرين الجديد من عدد المسافرين».



وجهات سياحية

وحول أفضل الوجهات التي تشهد طلباً من حيث عدد الركاب منذ افتتاح مبنى المسافرين الجديد، بينت سورليني أن مومباي حلت في المرتبة الأولى يليها لندن ثم كوتشي ثم دلهي يليها الدوحة، في حين أن أفضل 5 وجهات من حيث مبيعات التذاكر هي مومباي ثم لندن يليها الدوحة ثم دلهي يليها كوتشي.

وأشارت سورليني إلى أن مطار أبوظبي الدولي هو المطار الوحيد في المنطقة الذي يقدم ميزة التخليص المسبق للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مما يسمح للمسافرين بتجاوز خطوط التفتيش سريعاً عند الوصول إلى الولايات المتحدة وهو واحد من 15 مطاراً فقط في العالم يقدم هذه الميزة، حيث ستبقى هذه الخدمة متاحة في المبنى رقم 1 حتى الربع الثالث من عام 2024 قبل الانتقال لمبنى المسافرين الجديد A».



تقنيات وتطبيقات

من جهته، قال المهندس سليمان السكسك الرئيس التنفيذي للبرامج: «تم إطلاق تطبيق هاتفي جديد تحت مسمى AUH guest في مبنى المسافرين الجديد، حيث يستطيع المسافرون تنزيله على هواتفهم الذكية، ويعمل على إرشادهم داخل المبنى من خلال تزويدهم بكافة المعلومات عن رحلتهم مثل رقم وموقع بوابات الصعود وخيارات المطاعم والمقاهي وغيرها».

وقال السكسك إن متوسط الوقت الذي يقضيه المسافر المغادر منذ دخول المطار وحتى بوابة الطائرة نحو 12 دقيقة، بينما يبلغ متوسط وقت المشي من بوابة لبوابة لمسافري الترانزيت عبر الممرات المتحركة 19 دقيقة بما في ذلك 5 دقائق للفحص، لذا سيكون الحد الأقصى لهذه العملية 30 دقيقة، في حين أن متوسط الوقت الذي يقضيه القادمون عبر المبنى 18 دقيقة فقط».

وبالنسبة لاستخدام أحدث تكنولوجيا المطارات، قال السكسك: «يبرز مبنى المسافرين في مطار أبوظبي الدولي كونه الوحيد في العالم الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه من خلال 9 نقاط اتصال بيومترية، حيث تعمل تقنية التعرف على الوجه المتقدمة في مراحل مختلفة من الرحلة بما في ذلك منطقة تسليم الحقائب الذاتية والخدمة الذاتية لتسليم الحقائب، مما يعمل على تقليل وقت انتظار المسافرين بشكل كبير ويضمن لهم رحلة سلسة عبر المطار».

وأضاف: «باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه يمكن المسافرين المرور عبر قسم الهجرة والصعود إلى الطائرة دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق أو وثائق، مما يعمل على تعزيز السلامة والأمن على أعلى مستوى».



مرافق متعددة

وأشار السكسك إلى أن المبنى الجديد يضم مرافق متعددة مناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى فندق بسعة 138 غرفة الذي تم الانتهاء من إنشائه في الوقت الراهن وسيتم افتتتاحه أمام المسافرين في الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى أن المبنى يضم منطقة التجزئة بمساحة 35 ألف متر مربع و136 منفذاً للمطاعم والتجار والمقاهي.

ويوجد في مطار أبوظبي الدولي حالياً 28 شركة طيران دولية منها 5 شركات انضمت حديثاً مع افتتاح المبنى الجديد، وسيتم العمل على استقطاب شركات طيران جديدة للفترة المقبلة.



نظام متطور

وحول نظام الأمتعة، قال السكسك: «يضم مبنى المسافرين الجديد نظام أمتعة فريداً مزوداً بأحدث التكنولوجيا، فهو قادر على التعامل مع 19.200 عملية للحقائب في الساعة ومتوسط انتظار للأمتعة بين 15 إلى 20 دقيقة».

وأضاف: «يتميز هذا النظام بأن كل حقيبة مزودة برمز تعريفي إلكتروني يتم تتبعها في جميع المراحل ما يضمن عدم ضياعها».

وحول تصميم المبنى، قال السكسك: «مساحة مبنى المطار الجديد تبلغ 742 ألف متر مربع ما يجعله أكبر مطار في العام تحت سقف واحد وتم تصميمه على شكل حرف X بأربعة أرصفة ليسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة الركاب وتحمل كل من هذه الأرصفة طابعاً وتصميماً خاصاً لتسليط الضوء على المناظر الطبيعية في أبوظبي، وهي الصحراء والمدينة والبحر والواحة».



استدامة المبني

قال السكسك، حول الاستدامة في مبنى المسافرين: «حصل مبنى المسافرين الجديد على شهادة المباني الخضراء بموجب نظام تقييم المباني مع تقييم 3 لآلئ للتصميم».

وأضاف: «تم تركيب 7540 لوحاً للطاقة الشمسية في مواقف السيارات الطويلة والقصيرة في المبنى بهدف تظليل المركبات وتقليل انبعاثات الكربون، إضافة إلى أن أكثر من 70% من النباتات المستخدمة في المساحات الطبيعية في مبنى المسافرين الجديد من الأنواع المحلية القابلة للتكيف والمقاومة للجفاف والملوحة، إضافة إلى تركيب معدات وتجهييزات موفرة للمياه في جميع أنحاء المبنى ما أدى إلى تحسن أفضل بنسبة 45% مقارنة بأرقام استدامة».

وبفضل الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين A التي تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، سيربط المبنى الجديد المسافرين بأكثر من 117 وجهة رئيسية حول العالم والتعامل مع 28 شركة طيران مع القدرة على استقبال 79 طائرة في أي وقت، والتعامل مع 11 ألف مسافر في الساعة.