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اقتصاد

سوق أبوظبي العالمي يطلق منصة «نمو» الرقمية

سوق أبوظبي العالمي يطلق منصة «نمو» الرقمية
29 نوفمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، إطلاق «نمو» المنصة الرقمية المتطورة المصممة لسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وتهدف منصة «نمو» إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقرضين، من خلال منصة رقمية سلسة تتمتع بخصائص تم تصميمها لتمكين ودعم نمو المنظومة الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات.
وسوف يستفيد صندوق خليفة من المنصة لتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.  وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «يمثل إطلاق منصة «نمو» خطوة كبيرة إلى الأمام ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز المنظومة المالية الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.».
وقال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: «تعد منصة «نمو» بمثابة تطور محوري للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، كما تعكس التزامنا الجماعي بتقديم بيئة اقتصادية حيوية وشاملة، وهي امتداد استراتيجي لرؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمحور للابتكار والمعرفة».

سوق أبوظبي العالمي
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