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اقتصاد

«الاتصالات» تحصد شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

«الاتصالات» تحصد شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
29 نوفمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS) من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، التي تُعد واحدة من المنظمات العالمية الرائدة والمعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة.
وتعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أول جهة اتحادية تحصل على هذه الشهادة التي تعكس مدى التطور في قدرات وخبرات القوى العاملة في الهيئة في مجال الشؤون المالية، إلى جانب كونها تعكس ريادة الهيئة، والتزامها بالتميز في مجال الإدارة المالية.
 وقال محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: «نحن في تدرا نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن سباق التميّز لا نهاية له، وعليه فإننا نسعى لأن تكون الثقافة المؤسسية للهيئة قائمة على مبدأ الريادة والتفوق في كل مسارات العمل، ومن عوامل نجاحنا في هذا السياق قوة كوادرنا الوطنية وروح الفريق والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للهيئة، بما يتناغم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تنص على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».

هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
الموارد البشرية
المحاسبة
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