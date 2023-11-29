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اقتصاد

«الأوراق المالية» تعلن عطلة الأسواق بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

«الأوراق المالية» تعلن عطلة الأسواق بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
29 نوفمبر 2023 11:18

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، ستبدأ اعتباراً من السبت الموافق 2 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، على أن تستأنف التداولات بالأسواق يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء استناداً إلى إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بشأن عطلة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.

ورفعت الهيئة، أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين كافة على هذه الأرض الطيبة.

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المصدر: وام
هيئة الأوراق المالية والسلع
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