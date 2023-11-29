الذهب عند ذروة 7 أشهر

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريباً اليوم الأربعاء بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأوقية.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1056.62 دولار للأوقية.