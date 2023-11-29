مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع غرفة تجارة كوبا وعبر تقنية الفيديو، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك.

وقع مذكرة التفاهم كل من حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعمر فيرناندز الأمين العام لغرفة التجارة في جمهورية كوبا.

وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد آليات للتعاون والتواصل بين غرف الإمارات وغرفة تجارة كوبا، فضلاً عن تنمية وتطوير آليات التعاون بين الفعاليات التجارية في دولة الإمارات وجمهورية كوبا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والعروض التجارية المتاحة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والصحة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا.

وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، "إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الغرف التجارية وتنمية العلاقات التجارية المشتركة وتعزيز الشراكة في المجالات المختلفة وتبادل المعلومات بما يخدم القطاع الخاص في البلدين".

وأضاف ابن سالم "إنشاء مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك يأتي بهدف تحقيق مزيد من التنمية والتطوير للعلاقات التجارية القائمة بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، من أجل إقامة استثماراتهم، وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية"، مشيرا إلى أن المجلس سيكون حلقة وصل لأصحاب الأعمال في كلا البلدين".