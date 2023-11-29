«أبوظبي العالمي» يطلق مبادرة «الوساطة في الميتافيرس»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل سوق أبوظبي العالمي ترسيخ مكانته في مجال الابتكار الرقمي، من خلال إطلاق مبادرة رائدة بعنوان "الوساطة في الميتافيرس".

ويقدم مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، مساحة رقمية فريدة لجلسات الاستماع والوساطة، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مشهد تسوية المنازعات باستخدام تقنيات الواقع الممتد المتطورة.

وتمكن المشاركون في أسبوع أبوظبي المالي من تجربة خدمات الميتافيرس التي تربط جميع أنحاء العالم بسهولة، حيث توفر المنصة الرقمية بيئة واسعة وآمنة لجلسات وساطة محصنة ببروتوكولات أمان متقدمة.

وتتميز الخدمة بسهولة الاستخدام والتفاعل، حيث تتيح استخدام أيقونات فيديو رمزية لجميع المشاركين ضمن البيئة الافتراضية للخدمة، وذلك بما يضمن تجربة قريبة من العالم الحقيقي، فيما تشمل ميزات الخدمة أيضاً، غرف الواقع الافتراضي الخاصة، وإعدادات التحكم، بالإضافة إلى مرافق آمنة لعرض المستندات.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "تماشيًا مع التزامنا بالتميز وإحداث تأثير مستدام عبر جميع أنماط حل المنازعات، يعد تقديم خدمات التحكيم من خلال عالم الميتافيرس، هو خطوتنا الاستثنائية التالية لتحويل مجال الوساطة في جميع أنحاء العالم. وهذا ليس طموحاً، بل واقع سيغير قواعد هذا المجال بالنسبة للأطراف الراغبة في صياغة مستقبل حل المنازعات. فالأمر كله يتعلق بالمستقبل، وسيظل مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي مواكباً بكل الطرق الممكنة لاحتياجات المستثمرين والشركات ومجتمعات تسوية المنازعات لدينا".

وتعكس خدمة حل المنازعات من خلال الميتافيرس، الجهود المتواصلة التي يبذلها سوق أبوظبي العالمي لدعم أجندة أعمال الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة تسوية المنازعات. يعد هذا التطوير الأول لمنصة الميتافيرس في مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، حيث تستهدف محاكم سوق أبوظبي العالمي توسيع استخدامات هذه المنصة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.