اللولو تطلق مبادرة الإمارات أولاً لترويج المنتجات المحلية الزراعية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت لولو هايبر ماركت مبادرة "الإمارات أولاً " في جميع متاجر لولو هايبر ماركت في الدولة .

وأفتتحت المبادرة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات، في سيليكون سنترال مول في دبي .

وبعد الافتتاح، قامت معالي الوزيرة وكبار الشخصيات بجولة في مختلف مبادرات "الإمارات أولاً" والمنتجات التي سيتم عرضها حتى عيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر .

وأشادت معالي مريم المهيري بالمبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تسويق المنتجات المحلية لقاعدة كبيرة من العملاء، ليس داخل الدولة فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أيضا، كما ثمنت الجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة اللولو للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي في الدولة .

من ناحية أخرى، أعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، عن اعتزازه بمشاركة لولو هايبرماركت في تسويق الإنتاج الزراعي الإماراتي والمنتجات الغذائية المختلفة، مشيراً إلى أن المجموعة ستقوم بإنتظام بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والعروض من خلال حملة تسويقية كبيرة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الإماراتية المزروعة محليا، مما سيسهم بشكل أكبر في تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة المحلية، التي تعتبر مفتاح الأمن الغذائي لهذا الوطن العظيم .

وقال يوسف علي: "إن مبادرة الإمارات أولاً تدعم قطاع الأغذية المحلي مما سيسهم في تعزيز المنافع الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات من خلال تأهيل الزراعة المستدامة. إننا متحمسون للغاية لأن نكون جزءًا من هذه المبادرة وسنقدم كافة سبل الدعم لتعزيز الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات" .

وخلال الافتتاح، كرمت مجموعة اللولو بعض المواطنين الذين ساهموا في نمو وتطوير القطاع الزراعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل اللولو هايبر ماركت بشكل وثيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات المحلية لتسويق منتجاتها وتقديم الدعم المطلوب من خلال تدريب وإدارة العمليات والتعبئة والتسويق، بالإضافة إلى توفير مواقع عرض مميزة في متاجر اللولو في جميع إمارات الدولة لعرض هذه المنتجات، و تعمل الشركة مع عدد من مصانع المنتجات الغذائية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق منتجاتها تحت اسم "لولو ".

وعلى هامش الافتتاح، وقعت مجموعة اللولو مذكرة تفاهم مع شركة إيليت أجرو ومقرها الإمارات، لشراء وترويج المنتجات الزراعية المحلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبد المنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت أجرو، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو .