«موانئ أبوظبي» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن حصولها على شهادة «أفضل مكان للعمل»، بعد نجاحها في الدراسة التحليلية الشاملة والمستقلة التي أجرتها المؤسسة العالمية "غريت بليس تو وورك - ميدل إيست"، حيث منحت المجموعة هذه الشهادة بناء على تعليقات الموظفين المقدمة عبر استبيان شامل حول تجربتهم في مكان العمل.

وأثنى الموظفون خلال الاستبيان على اهتمام مجموعة موانئ أبوظبي بتوفير بيئة عمل إيجابية، تعزز من قدراتهم، وتطور من ابتكاراتهم المهنية، وتلبي احتياجاتهم الخاصة، وتعينهم على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية، وفي الوقت ذاته تحسن من إنتاجية عملهم.

كما أفاد أكثر من 80% من الموظفين بأن بيئة العمل في المجموعة تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع وبالتقدير الذاتي، وترفع روح المشاركة والابتكار.

تعتبر "غريت بليس تو وورك" مؤسسة عالمية معنية بتكريم المؤسسات التي تمتلك ثقافات عمل تتسم بالثقة والأداء الفائقين، وقد قامت بتقييم أكثر من 20 ألف شركة في 97 دولة، وتوفِّر للمؤسسات المعايير وأطر العمل والخبرة اللازمة لبناء ثقافة متميزة في مكان العمل.

وقالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية، مجموعة موانئ أبوظبي: "لطالما اعتبرنا موظفي مجموعة موانئ أبوظبي أنهم أهم أصولنا، لذلك فإننا ملتزمون بضمان تمكين كل موظف في مكان العمل من التألق وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته. وتعد هذه الشهادة بمثابة تقدير للجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق الموارد البشرية والتوطين وفرق العمل الأخرى على امتداد المجموعة، فالجميع هنا يواصلون العمل معاً لتوفير بيئة عمل تعزز ثقافة التميز والشمولية والتعلم المستمر."

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي حصلت هذا العام على العديد من أرقى الجوائز، فحافظت للعام الرابع على التوالي على الاعتماد البلاتيني العالمي من "المستثمرون في الموارد البشرية"، وهي مواصفة عالمية تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره من خلال التركيز على رأس المال الأهم وهو العنصر البشري. وقد جاء هذا الاعتماد بعد استيفاء المجموعة لكامل المعايير المطلوبة خلال عملية التقييم الاستراتيجي الصارمة والواسعة التي خضعت لها.

ويعد هذا الاعتماد المرموق أرفع تكريم تمنحه "المستثمرون في الموارد البشرية" وأعلى درجة يمكن للمؤسسات تحقيقه في مجال الاستثمار في مواردها البشرية، إذ نجح 2% فقط من 50 ألف مؤسسة مشاركة من 66 دولة في الحصول على هذا التصنيف المتميز.

ويسلط الاعتماد الضوء على وضوح رؤية مجموعة موانئ أبوظبي وثقافة عملها الفاعلة التي تضع مسألة توفير بيئة عمل صحية وعالية الكفاءة على رأس أولوياتها من خلال تطبيق أعلى المعايير وإشراك الموظفين ورفع مستوى مهاراتهم وتحسين جودة حياتهم.