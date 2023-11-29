إطلاق «AI71» نقلة نوعية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن إطلاق شركة «AI71» يشكل نقلة نوعية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال البناي لـ «الاتحاد»، إن الشركة الجديدة تلتزم بثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تمكين المجتمع باستخدام أفضل النماذج مفتوحة المصدر في فئتها، ودعم المستخدمين النهائيين لتطوير والتحكم في تطبيقاتهم الخاصة، وإطلاق حلول رائدة عالمياً في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن إطلاق شركة «AI71» يأتي في إطار تسخير الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للجمهور، كما يعد خطوة مهمة لترسيخ مبدأ خصوصية البيانات، موضحاً أن أطلاق «AI71» سينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات مثل وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطاقة والمرافق وغيرها.

وأشار إلى الشركة ستوفر حلولاً مخصصة لكل عميل بحيث يصبح بمثابة المستشار لكل شخص في مجال عمله وتخصصه، ما يضمن تحسين الخدمة والتقليل من الأخطاء وتسريع عملية الإنجاز.

وتستند الشركة الجديدة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة «فالكون» التي طوَّرها معهد الابتكار التكنولوجي، وتعتزم التركيز على مجالات متعدِّدة لتقديم حلول وخيارات غير مسبوقة للشركات والمؤسَّسات العالمية في مجال التحكُّم في البيانات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستوى الخصوصية وأمن البيانات.

ويأتي إطلاق الشركة بعد نجاح معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير النموذج اللغوي الكبير «فالكون»، بإصداراته «7 بي» و«40 بي» و«180 بي»، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض دعم البحث والتطبيقات التجارية.



مقومات النجاح

وحول المقومات التي تم توفيرها لتعزيز تنافسية الشركة الجديدة «AI71» قال البناي: إن استناد الشركة الجديدة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة «فالكون»، والتي حصلت على تقييم عالمي من جهات مختصة كأفضل نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح عالمياً، يعد من المؤشرات المبكرة للتفوق.

ولفت إلى أن الإمارات تعد حاضنة مثالية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتوافر البنية الرقمية المتطورة مع إتاحة البيانات في مختلف المجالات من دون تعقيدات غير مبررة، ما يضمن تسريع النتائج للشركات التي تعمل في هذا المجال. وأشار إلى أن حماية خصوصية البيانات تعد من أهم أولويات «AI71»، حيث تتيح الشركة لعملائها ملكية البيانات اللامركزية، ما يسمح للعملاء بالتحكُّم في بياناتهم الخاصة.

وستغيِّر هذه الميزة قواعد وإجراءات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات، خاصةً ما يتعلَّق بالمؤسَّسات والشركات الكبيرة والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، والتي تسعى إلى ضمان الحفاظ على خصوصية بياناتها



المصادر المفتوحة

وتتبع شركة «AI71» نهجاً ابتكارياً مبنياً على مبدأ شمولية تقنيات الذكاء الاصطناعي وإتاحتها لشريحة واسعة من الجمهور، وعدم حصر استخدام الذكاء الاصطناعي بأيدي قِلَّة من المؤسَّسات، بهدف دفع عجلة الابتكار الإبداعي، وتسعى الشركة أيضاً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وتعمل شركة «AI71» مع سبعة شركاء ضمن منظومة العمل، وهي دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، التي تجمع أكثر من 30 جهة حكومية من خلال جهود التحوُّل الرقمي، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71 من أجل تسريع اعتماد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة وورلد وايد تكنولوجي للمشاركة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة داخل الشركة، وشركة CNTXT المتخصصة في مجال التحوُّل الرقمي.



مقومات نجاح «AI71»

- بنية تحتية رقمية متطورة

- نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة «فالكون»

- توافر البيانات في القطاعات الحيوية

- ترسيخ معايير جديدة للخصوصية

- شمولية تقنيات الذكاء الاصطناعي



أهداف «AI71»

- تمكين المجتمع باستخدام أفضل النماذج مفتوحة المصدر في فئتها

- دعم المستخدمين النهائيين لتطوير والتحكم في تطبيقاتهم الخاصة

- إطلاق حلول رائدة عالمياً في القطاعات الحيوية