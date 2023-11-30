إماراتي رئيساً لقسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية بالشرق الأوسط في HSBC

دبي (الاتحاد)



عين بنك HSBC، نبيل البلوشي، رئيساً لقسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وباعتباره عضواً أساسياً في فريق القيادة الإقليمي لبنك HSBC، فسيساعد «نبيل» في تنفيذ استراتيجية نمو HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاستفادة من نقاط القوة التنافسية للبنك في تمويل رأس المال والحلول لدعم العملاء الذين يرغبون في الاستثمار، والتوسع دولياً.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، «إن الخبرة الطويلة التي يتمتع بها «نبيل البلوشي» ومعرفته العميقة بالسوق وعلاقاته القوية التي قام بتوطيدها مع العملاء على مدار 27 عاماً خلال عمله لدى HSBC، هي من الصفات التي ستساعد في دفع مرحلة جديدة من النمو لأعمالنا في الأسواق وخدمات الأوراق المالية، لا سيما الاستفادة من الميزة التنافسية للشبكة الدولية لعملائنا لربطهم بالفرص عبر ممرات الاستثمار الرئيسة، وخاصة ممر الأعمال سريع النمو بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا».

وأكد أنطوان موريل، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «بفضل قيادته الناجحة لأعمال الأسواق وخدمات الأوراق المالية في دولة الإمارات، وإلى جانب الأدوار الأخرى التي شغلها، قام «البلوشي» بالحفاظ على علاقات قوية مع أسواق البورصة وأسواق الأوراق المالية والجهات التنظيمية في المنطقة ومع العملاء في العديد من القطاعات.

وتعليقاً على توليه منصبه الجديد، قال نبيل البلوشي، إنه بالنظر إلى تاريخ HSBC في المنطقة وانتشاره الواسع على المستوى الدولي، فإنني أتطلع قدماً إلى ربط الشركات والعملاء بشبكة عالمية من رأس المال والإمكانات، وتزويدهم بالحلول المتخصصة في مجالات التمويل وتدفقات العملات الرقمية، وفتح عالم من الفرص للعملاء عبر الأسواق في آسيا وأوروبا والأميركتين.