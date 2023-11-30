«سيريوس العالمية القابضة» تطلق شركة «حلول الاستدامة الذكية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «سيريوس العالمية القابضة»، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، تأسيس شركة «حلول الاستدامة الذكية (S3)»، وهي شركة مناخية تركز على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

ستولي الشركة الجديدة اهتماماً في أربع قطاعات حيوية للاقتصاد المناخي الجديد وهي: احتجاز غاز الميثان والحد منه، التخلص من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الدائري، كفاءة استخدام المياه. وقد شرعت الشركة بالفعل بتجسيد التزامها بدفع عجلة التحول إلى مستقبل مستدام من خلال تنفيذ مشاريع فاعلة ومؤثرة في هذه المجالات، إذ تعمل حالياً في قطاع غاز الميثان على تطوير شركة هندسة وإنشاءات متكاملة الخدمات متخصصة بتخفيف واحتجاز غاز الميثان في صناعة النفط والغاز، ولتغطي عملياتها قطاعات المنبع (مراحل الإنتاج واستخراج الموارد الطبيعية) والقطاع الأوسط (نقل وتوزيع الموارد الطبيعية) والقطاع النهائي (تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات نهائية وتوزيعها للعملاء).

تُعد شركة «حلول الاستدامة الذكية (S3)» متخصصة في مجال حلول الانبعاثات الكربونية، وتعتبر أول مؤسسة تمتلك وتدير عدة مراحل في سلسلة القيمة وإدارة الكربون في العالم، الأمر الذي من شأنه توسيع سلسلة قيمة النفط والغاز من نقطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بينما ستستفيد وحدة منفصلة داخل الشركة من المنصات الحالية لتقدير وتسجيل كميات الانبعاثات الكربونية وتداولها (بيع وشراء حقوق الانبعاثات).

يتمتع اقتصاد شركة (S3) الدائري بمكانة استراتيجية كمدير استثمار داخلي، مع تركيزه على توسيع نطاق التقنيات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وتشمل هذه المبادرة المهمة استثمار الطاقة الفائضة من مصادر متنوعة وتنظيم تحولات الطاقة النظيفة التكاملية والعمليات المستدامة للإنتاج.

وفي قطاع المياه، تعمل (S3) على تسويق التقنيات المتطورة لتحسين استخدام المياه واستعادة الموارد المائية من المعالجات الزراعية والعمليات الصناعية، وذلك بهدف مكافحة ندرة المياه في مواقع محددة عبر توفير مصادر جديدة ومستدامة للمياه الصالحة للشرب المشتقة من النباتات للمبادرات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي.

وتلتزم «سيريوس العالمية القابضة» بتوظيف استثماراتها لتطوير قطاعات الأعمال ذات الصلة بهذا المجال، والاستفادة من أصولها الحالية وتفعيل استراتيجيتها، بما فيها نماذج «التمويل والبناء والتشغيل والتحويل». وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية القابضة قامت، في أكتوبر الماضي، بنقل بعض أصولها العاملة في مجال البيئة والاستدامة إلى «سيريوس العالمية القابضة»، وستقوم (S3) الجديدة بدمج هذه الأصول وغيرها في قطاعات أعمالها الأربعة.

وقال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: «نعمل على تكامل قطاعات الأعمال المميزة والمتنوعة في منظومة متماسكة لتقديم حلول شاملة قابلة للتطبيق تجارياً على نطاق واسع». وأوضح أن توافر العديد من المشاريع الواعدة، يدفعنا لاتخاذ خطوات ملموسة لبناء مستقبل مستدام على نحو فاعل، مؤكداً التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة وفعاّلة لمكافحة تغير المناخ وصنع مستقبل مستدام للجميع، من خلال سد الفجوة في السوق وترسيخ مكانة الشركة كأكبر شركة متخصصة في مكافحة تغير المناخ.