«مصدر للاستثمار العقاري» يحصل على تصنيف «صندوق أخضر»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، وهو أول صندوق استثمار عقاري في المنطقة يستثمر حصراً في العقارات المستدامة، على تصنيف «صندوق أخضر» من سوق أبوظبي العالمي وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، بموجب إطاره التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، ما يعزز المكانة الريادية للصندوق ومساعيه لتعزيز الاستثمارات في العقارات الخضراء.

وتمّ إنشاء صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر في سوق أبوظبي العالمي في عام 2020. وحالياً، تتضمن محفظته 10 مبان خضراء تقع في مدينة مصدر، والتي حصلت جميعها على التصنيفات LEED الذهبية أو البلاتينية.

وتتنوع هذه المباني بين المرافق المكتبية والسكنية ومباني البحث والتطوير.

وواصلت هذه المحفظة تحقيق نمو لافت منذ تأسيسها لتصل قيمتها اليوم إلى 767 مليون دولار، فيما حصلت على قرض أخضر بقيمة 200 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول.

وقال عبدالله بالعلاء، رئيس مجلس إدارة مدينة مصدر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر: يمثل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر انعكاساً حقيقياً للفرص الاقتصادية الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال العقارات الخضراء، وفي حين يعزز الحصول على هذا التصنيف من مصداقيتنا، فإننا سنواصل استهداف الأسواق المالية بشكل أكبر، والعمل على تحقيق مزيد من الإنجازات.

قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: نهنئ صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر لكونه أول مستفيد من تصنيف صندوق أبوظبي العالمي الأخضر الذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن هذا الإطار، ونثني عليه لالتزامه بالاستدامة، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري في تسريع أجندة خفض الانبعاثات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعزز القيمة الاستراتيجية للدولة في أجندة العمل المناخي العالمية.