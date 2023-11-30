«مصرف عجمان» يوقع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، بهدف دعم متطلبات نمو مجتمعه المالي العالمي، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

وتنص مذكرة التفاهم على منح مصرف عجمان الكيانات المسجلة والمرخصة مع سوق أبوظبي العالمي، مديري حسابات عملاء متخصصين وخدمات مصرفية متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعروض قيمة منسقة تتضمن الوصول إلى منصة إس إم إي سوق، وهي منصة مصرف عجمان الرقمية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه التي تشكل خطوة هامة في إطار التعاون الاستراتيجي والمثمر بين سوق أبوظبي العالمي ومصرف عجمان، وإننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير المزيد من الخدمات المصرفية والمتطورة لكافة الشركات العاملة والموجودة ضمن المنظومة الشاملة والحيوية لسوق أبوظبي العالمي.

من جانبه، قال مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: يسرنا إقامة شراكة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في الإمارات العربية المتحدة، وتشكل مذكرة التفاهم خطوة محورية بالنسبة إلينا، وتتماشى بشكل مثالي مع رؤية أبوظبي الاقتصادية وقطاعها المالي المزدهر.

وأضاف الخلفاوي: يعد سوق أبوظبي العالمي أحد أكبر المناطق المالية وأسرعها نمواً في المنطقة، ونهدف من خلال مبادراتنا الاستراتيجية إلى المساهمة في نجاح بيئته الاستثمارية الجذابة، وسنقدم من خلال جهودنا المشتركة حلولاً مالية متخصصة وسنعزز نظاماً حيوياً يساعد في مشاركة المعارف والابتكارات في القطاع المالي. نتطلع إلى العمل مع سوق أبوظبي العالمي بشكل وثيق لتحقيق أهدافنا المشتركة.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطار عمل رسمي للتعاون والتساند بين الكيانين، وتركز على تقوية التعاون في مجالات مثل التعليم والتدريب وتطوير الأعمال والمشاركة في استضافة ديجيتال لاب ونشر الوعي وإجراء الأبحاث المتعلقة بالخدمات المالية والمصارف والمبادرات المرتبطة بالتقانة المالية.

إلى جانب ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون بين مصرف عجمان وسوق أبوظبي العالمي لتسهيل تبادل المعارف حول آخر التطورات في عالم المصارف والمال.