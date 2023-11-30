تعاون بين «أبوظبي العالمي» و«سيبكس» لتعزيز الأمن السيبراني



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي.

ووقع المذكرة خلال «أسبوع أبوظبي المالي»، بول لاوسون، المدير التنفيذي للأمن السيبراني في شركة «سيبكس»، وعبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في سوق أبوظبي العالمي، بحضور، الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسالم الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى رفع مستوى المرونة الشاملة للشركات العاملة ضمن نطاق مجتمع أعمال سوق أبوظبي العالمي، مع تعزيز لوائح الأمن السيبراني الخاصة به، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز أمن ومرونة بيئة الأعمال على الإنترنت، وذلك بما يعود بالنفع على أبوظبي ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات.

ووفقاً لهذه المذكرة، سيسهم خبراء الحوكمة والمخاطر والامتثال في «سيبكس» من خلال خبراتهم الواسعة ورؤاهم المتعمقة في القطاع، في تعزيز لوائح الأمن السيبراني لسوق أبوظبي العالمي، وذلك بما يضمن الحفاظ على أمن ومرونة الشركات في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وستقدم هذه المذكرة قيمة إضافية لسوق أبوظبي العالمي من خلال تعزيز مكانته كسلطة قضائية آمنة على الإنترنت.

وتتيح مذكر التفاهم لسوق أبوظبي العالمي التعرف على ما يمكن لشركة «سيبكس» القيام به لتوسيع خدمات الأمن السيبراني الخاصة بها ضمن نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي، وبالتالي تعزيز ممارسات الأمن السيبراني الشاملة ومرونة الشركات المسجلة والعاملة في سوق أبوظبي العالمي.

كما تمهد هذه الشراكة الطريق، للتعاون في فرص الاستثمار المشترك، وتطوير منتجات وخدمات محددة للأمن السيبراني مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمركز المالي في أبوظبي.

ومن جهته، قال بول لاوسون، المدير التنفيذي للأمن السيبراني في شركة «سيبكس» القابضة: يمثل تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي خطوة مهمة نحو الأمام في مواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي اليوم، وسنظل في «سيبكس» ملتزمين بتقديم دعمنا الثابت لتحقيق المرونة السيبرانية وتمكين الشركات من النمو ضمن بيئة رقمية آمنة ومتطورة باستمرار، ونتطلع إلى التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لتعزيز مجتمع أعمال قوي ومرن في أبوظبي وخارجها.

وقال عبدالله القبيسي، رئيس دعم الخدمات في سوق أبوظبي العالمي: تمثل الجهود التعاونية التي يبذلها سوق أبوظبي العالمي وشركة «سيبكس»، بدعم من مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، خطوة مهمة نحو تعزيز وجود بيئة أعمال مرنة وآمنة على الإنترنت داخل المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في مختلف المبادرات التي تقودنا إلى ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كواحد من أكثر الولايات القضائية أماناً على الإنترنت في المنطقة وخارجها.