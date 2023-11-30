«أبوظبي للاستثمار» يوقع اتفاقية لتعزيز الاستثمارات الصينية بالإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون استراتيجية مع «سي سي بي إنترناشيونال»، شركة الخدمات الاستثمارية المملوكة لبنك التعمير الصيني، بهدف تحفيز الاستثمارات الصينية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستعمل الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023، على تعزيز الدعم المتاح للشركات الصينية الراغبة بتوسعة أعمالها في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين نمواً سريعاً، حيث ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 18% خلال العام 2022 لتتجاوز 72 مليار دولار.

وستسهم الاتفاقية الجديدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«سي سي بي إنترناشيونال» في تعزيز آفاق التعاون التجاري، من خلال دعم فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بين الشركات الصينية وإمارة أبوظبي، وتسهيل التمويلات وعمليات الإدراج المزدوجة للشركات الصينية في سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات الإماراتية في أسواق المال الصينية.



علاقات استثمارية

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تمثل هذه الاتفاقية مع «سي سي بي إنترناشيونال» خطوة هامة في مسيرة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الصين وإمارة أبوظبي، وسيفتح هذا التعاون الباب أمام فرص جديدة تعود بالفائدة الكبيرة على كلا الدولتين، الأمر الذي سيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة«.

من جانبه، قال ميتشل سيا، الرئيس التنفيذي لشركة سي سي بي إنترناشيونال (سنغافورة) بي تي إي. المحدودة: نتطلع للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير مبادرة «الحزام والطريق»، وتعزيز آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة».



مقر إقليمي

من جانب أخر، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أمس عن تعاونه مع شركة «آرتي كابيتال» (ARTE Capital)، الرائدة في قطاع إدارة الأصول في آسيا، والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي وإطلاق صندوق بقيمة مليار دولار للشركات الصينية التي تتطلع لتوسعة نطاق أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023، لتعكس المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد، ولتوفر قنوات جديدة للشركات الصينية لإطلاق عمليتها في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تعتبر إمارة أبوظبي المحطة الرئيسية للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الأسواق الجديدة في المنطقة، وفي ضوء النمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين، ستستفيد الشركات الصينية من الفرص الكبيرة التي توفرها الإمارة لتوسيع نطاق أنشطتها.