«طيران أبوظبي» تطلق أول رحلة لمروحية باستخدام الوقود المستدام

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت طيران أبوظبي، بالتعاون مع شركة ليوناردو للمروحيات، أول رحلة من نوعها في الخليج والشرق الأوسط لمروحية باستخدام وقود الطيران المستدام SAF، وهو وقود حيوي مصنوع من مواد مستدامة ومعاد تدويرها، ليسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف كوب 28.

وحلقت المروحية، من طراز AW139، في سماء أبوظبي، وعلى متنها كبار الشخصيات في الإمارات من ممثلي الصناعة والطيران والطاقة.

وتُظهر هذه المبادرات قدرة والتزام طيران أبوظبي مع شريكها ليوناردو الفعال في الحد من الأثر الذي يتركه الطيران على انبعاثات الكربون العالمية.

وحقق طيران أبوظبي بشراكته مع ليوناردو إنجازاتٍ كبيرة في مجال الاستدامة التشغيلية، والتجريبية من خلال استخدام المروحيات ذات الوقود المستدام في الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وأكد نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، «أن طيران أبوظبي تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه». ‎وأضاف: نؤكد التزام طيران أبوظبي بدعم جهود دولة الإمارات في قطاع الطيران لضمان استمرارية النمو المستدام، واعتمادها في جميع أنشطة الطيران مستقبلاً.

‎من جهته، قال جيان بييوو كوتيلو، المدير التنفيذي لشركة ليوناردو للمروحيات: «إطلاق هذه الرحلة بوقود مستدام يُثبت أن التكنولوجيا لها أثر كبير تقديم فوائد حقيقية للمساهمة في الاستدامة، ونحن ملتزمون بالتعاون مع السلطات وقادة صناع الطاقة ومقدمي خدمات المروحيات لتشجيع استخدام وقود الطيران المستدام للحفاظ على تقليل انبعاثات الكربون.

‎وأضاف: مؤخراً حقق طيران أبوظبي إنجازاً يتمثل في تجاوز عتبة المئة ألف ساعة طيران مع أسطولها من مروحيات ليوناردو، وقد تم توسيع أسطول مروحيات ليوناردو التابع لطيران أبوظبي، ليشمل خدمات الدعم والصيانة والإصلاح المحلية الشاملة في دولة الإمارات.

‎وأشار إلى أن المروحيات من طراز AW139 ذات أهمية كبيرة، وهي الأكثر مبيعاً ضمن فئتها، حيث إن مروحيات AW139 سجلت طلبات تجاوزت 1300 وحدة من أكثر من 290 مشغلاً في أكثر من 80 دولة حتى الآن لجميع المهام».



خطوات متقدمة

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن قطاع الطيران المدني بدولة الإمارات يسير وفق خطوات متقدمة نحو تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام، مشيرا إلى أن نجاح أول رحلة لطائرة هليكوبتر باستخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، هي خطوة هامة تخدم الجهود المبذولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.

وقال المهندس سيف غباش الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية: هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو الاستدامة في قطاع الطيران، ويبرهن على التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، ونحن فخورون بأن تكون الإمارات في طليعة هذا التحول البيئي في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: استخدام الوقود المستدام للطائرات العمودية مواصلة لمسيرة التميز الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الطيران، وخطوة مهمة في منظومة التحول في الطاقة والعمل المناخي، بما يدعم مستهدفات رؤية« نحن الإمارات 2030»، وصولاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050».