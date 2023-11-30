«زايد للاستدامة» تعلن الفائزين بالجائزة اليوم خلال «كوب 28»

سيد الحجار (أبوظبي)

تعلن جائزة زايد للاستدامة، اليوم، الموافق الأول من ديسمبر، عن الفائزين بالدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

ويحصل كل فائز ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي على 600 ألف دولار، فيما تحصل كل مدرسة من المدارس الثانوية العالمية الست الفائزة على ما يصل إلى 100 ألف دولار. واستقبلت جائزة زايد للاستدامة هذا العام 5213 طلب مشاركة، محققةً بذلك زيادة بنسبة 15% مقارنة بالدورة الماضية. واستقطبت فئة العمل المناخي وحدها والتي تم استحداثها مؤخراً تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والاستعدادات لاستضافة مؤتمر (cop28) نحو 3178 مشاركة.



30 مرشحاً

وأعلنت جائزة زايد للاستدامة مؤخراً عن المرشحين النهائيين لدورتها لهذا العام، حيث اختارت لجنة تحكيم الجائزة 30 مرشحاً يتنافسون للفوز بالجائزة، ضمن 6 فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية. وتضم قائمة المرشحين النهائيين مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومنظمات غير ربحية ومدارس ثانوية من البرازيل وإندونيسيا ورواندا و27 دولة أخرى.



الصحة والغذاء

وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الصحة كلاً من، «ألكيون بيو إنوفيشنز»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا، و«تشايلد لايف فاونديشن»، وهي منظمة غير ربحية في باكستان، وومؤسسة الأطباء للرعاية «doctorSHARE»، وهي منظمة غير ربحية في إندونيسيا.

وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الغذاء كلاً من، منتدى غزة للزراعة الحضرية، وهو منظمة غير ربحية في فلسطين تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في القطاع الزراعي في غزة، و«ريجين أورجانيكس»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كينيا، و«سيميلا نويفا»، وهي منظمة غير ربحية في غواتيمالا.



الطاقة والمياه

وفي فئة الطاقة، شملت قائمة المرشحين النهائيين كلاً من، «هاسك باور سيستم»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأميركية، و«إغنايت باور»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رواندا، و«كولبوكس»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا.

وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة المياه كلاً من، «عدادك»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، و«الماء والحياة» (Eau et Vie) هي منظمة غير ربحية في فرنسا، و«ترانسفورم» هي منظمة غير ربحية في الدنمارك.



العمل المناخي

وضمن فئة العمل المناخي، شملت قائمة المرشحين النهائيين كلاً من، «كاربون كيور»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كندا، والمتخصصة بتقديم حلول إزالة الكربون، و«مؤسسة استدامة الأمازون» هي منظمة غير ربحية في البرازيل، و«كيلب بلو»، وهي من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ناميبيا، والتي تساهم في استعادة الموائل الطبيعية في المحيطات والحد من فائض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.



المدارس الثانوية

وفيما يتعلق بفئة المدارس الثانوية العالمية، تم تقسيم المتأهلين إلى 6 مناطق جغرافية، وشملت قائمة المرشحين النهائيين في منطقة الأميركتين، كل من مدرسة الحرية للأداء العالي (بيرو)، ومدرسة ليثيو بالدوميرو ليلو فيغيروا (تشيلي)، ومؤسسة أوزوريس - مدرسة نيو هورايزنز (الأرجنتين).

وبمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، كل من معهد نورث فليت تكنولوجي (المملكة المتحدة)، والمدرسة الرئاسية في طشقند (أوزبكستان)، ومدرسة سبليت الدولية (كرواتيا). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المدرسة الدولية (المغرب)، وجيه إس إس الدولية (الإمارات)، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور (مصر).

وبمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كل من أكاديمية جواني إبراهيم دان هاجا (نيجيريا)، ومدرسة «لايت هاوس الابتدائية والثانوية (موريشيوس)، ومدرسة يوساب المجتمعية» (زيمبابوي).

وبمنطقة جنوب آسيا، مدرسة الهند الدولية العامة (الهند)، ومجمع كورت التعليمي (باكستان)، ومدرسة أوبهيزاتريك (بنغلاديش).

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، كل من مدرسة بكين 35 الثانوية (الصين)، وراماكريشنا ميشن (فيجي)، وساوث هيل (الفلبين).



106 فائزين

تأسست جائزة زايد للاستدامة في عام 2008 من قبل دولة الإمارات تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني والاستدامة، ومنذ ذلك الحين، كرمت الجائزة 106 فائزين أثروا بشكل إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص حول العالم.

وأسهمت الجائزة من خلال الفائزين بدوراتها السابقة، والبالغ عددهم 106 فائزين، في تمكين 11 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة إلى 54 مليون منزل.