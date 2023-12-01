شراكة بين «ميتال بارك» و«غلفا هب» لإنشاء حوض جلفنة في كيزاد

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) اتفاقية بين شركة «ميتال بارك» وشركة «غلفا هب» لإنشاء أكبر مجمع جلفنة في دولة الإمارات. ويدشن المشروع حقبة جديدة ويمثل طفرة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية ويضم المشروع حوضاً من الزنك سعته 131 متراً مكعباً، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لمنشأة الجلفنة أكثر من 6.000 متر مربع.

يمتد مجمع «ميتال بارك» على مساحة 450 ألف متر مربع في كيزاد، ويضم مجمعاً متكاملاً للصناعات المعدنية ويسهم في تمكين كبريات الشركات الرائدة لتلبية متطلبات الأسواق بفضل ما يوفره من بنية تحتية متطورة أما شركة «غلفا هب» فهي شركة رائدة في خدمات الجلفنة بالغمس الساخن وأحد أهم شركاء «ميتال بارك» في قطاع الصناعات المعدنية.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2024 بفضل تضافر خبرات وموارد «ميتال بارك» و«غلفا هب» وتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية بين اثنتين من أكبر الشركات الرائدة في القطاع، التكامل بين تطبيقات التكنولوجيا المتطورة والممارسات المستدامة لصياغة مستقبل صناعة المعادن في المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «إن التعاون بين «ميتال بارك» و«غلفا هب» لإنشاء أكبر مجمع جلفنة على مستوى دولة الإمارات في كيزاد يعكس حرص مجموعة كيزاد على تشجيع الابتكار وتبني الممارسات المستدامة والاستثمار في التقنيات المتقدمة ونحن نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع بمثابة بداية لطفرة هائلة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية».

ومن جانبه، قال وحيد فولادكار، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتال بارك»: «هذه الشراكة مع «غلفا هب» تمثل لحظة فارقة لشركة «ميتال بارك» ولقطاع تصنيع ومعالجة المعادن ككل في دولة الإمارات. إن إنشاء أكبر حوض جلفنة في البلاد سيؤسس لعصر جديد في القطاع قائم على التميز والابتكار. هذا المشروع هو مجرد بداية، ونحن نشجع قادة الصناعة الآخرين لمواكبة التطورات لنعمل معاً ونمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة والارتقاء بجودة منتجاتنا».

وقال شادي نعمة، الرئيس التنفيذي لشركة «غلفا هب»: «نسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع تصنيع المعادن بإنشاء أكبر مجمع لجلفنة المعادن في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل الصناعة يجب أن يرتكز على الابتكار والاستدامة لإحداث تغيير إيجابي حقيقي».

يأتي هذا المشروع بالتوافق مع رؤية كل من «ميتال بارك» و«غلفا هب» لتلبية الطلب المتزايد في السوق مع الحد من الآثار البيئية الضارة. ومن المتوقع أن يغطي مجمع الجلفنة، بمجرد تشغيله، نسبة كبيرة من احتياجات مختلف القطاعات بما فيها قطاع الإنشاءات وتطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية.