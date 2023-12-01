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اقتصاد

8.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

8.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
2 ديسمبر 2023 02:39

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 8.3 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 1802 مبايعة بقيمة 6.18 مليار درهم منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 2.94 مليار درهم و1380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.23 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 73.5 مليون درهم، في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 124.44 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 96 مبايعة، بقيمة 185.01 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 177 مبايعة بقيمة 270.63 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 124.23 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 234.86 مليون درهم.

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