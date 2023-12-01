«بيورهيلث» القابضة تطرح 1.11 مليار سهم للاكتتاب العام

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم مجموعة «بيورهيلث» القابضة طرح نحو 1.11 مليار سهم للشركة ضمن الاكتتاب العام في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة.

وستبلغ قيمة الطرح 3.62 مليار درهم بسعر طرح قدره 3.26 درهم للسهم الواحد. ومن شأن الطرح العام الأولي المزمع إجراؤه وإدراج أسهم الشركة، أن يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة وستمتد فترة الاكتتاب بداية من يوم 6 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.

وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.

وقال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”: “يسعدنا في بيورهيلث أن نشهد هذا الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين منذ أن أعلنا عن نيتنا إدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وباعتبارها المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة، فإن رؤية “بيورهيلث” تتماشى تماماً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030 فرؤيتنا مكرسة لتحويل نظام الرعاية الصحية الحالي في دولة الإمارات، والانتقال من النموذج التفاعلي العرضي إلى منظومة شاملة ومستمرة واستباقية مدعومة بالتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية.